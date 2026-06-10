Пілоти батальйону FATUM розтрощили РСЗВ "Град", САУ та техніку окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем FATUM 60-ї окремої механізованої бригади продовжують завдавати втрат російським військам на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів українські пілоти знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", яка використовувалася окупантами для обстрілів позицій Сил оборони.
Крім того, під удари безпілотників потрапили артилерійський тягач АТС-59Г, самохідна артилерійська установка, наземний роботизований комплекс "Кур'єр" та кілька одиниць автомобільної техніки противника.
Окрему увагу оператори приділяють ураженню логістики армії РФ.
Знищення вантажного та легкового транспорту ускладнює постачання боєприпасів, пального та особового складу на передові позиції окупантів.
Відео опублікували бійці у телеграм-каналі батальйону.
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