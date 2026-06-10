Плывут на лодках, прячутся в норах, но не спасаются: дронары "Залізної бригади" охотятся на оккупантов возле Оскола. ВИДЕО

В Харьковской области операторы дронов группы Crazy Cats 3-й отдельной тяжелой механизированной "Залізної" бригады продолжают срывать попытки российских войск форсировать реку Оскол и закрепиться на правом берегу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведка постоянно фиксирует перемещение вражеских лодок, которые оккупанты используют для переброски личного состава в районе населенного пункта Каменка.

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Благодаря своевременному обнаружению все плавсредства противника оперативно уничтожаются ударами FPV-дронов еще во время движения по воде.

Несмотря на потери, российские войска продолжают пытаться преодолеть водное препятствие.

Не больше шансов у тех оккупантов, которым удается переправиться через реку. Пилоты дронов обнаруживают захватчиков в зарослях, укрытиях и на открытой местности, после чего наносят точные удары дронами-камикадзе.

На обнародованных кадрах зафиксировано уничтожение вражеских лодок, укрытий и штурмовых групп противника.

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