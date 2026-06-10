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Экипажи истребителей МиГ-29 бомбами AASM HAMMER поразили пункт операторов БПЛА РФ в Теткино на Курской области. ВИДЕО

Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту скопления оккупантов в Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеской цели украинские пилоты применили высокоточные авиабомбы AASM HAMMER.

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Также в подписи под видео отмечается, что удар был нанесен по одному из зданий в поселке Теткино, где базировались российские операторы БПЛА.

В результате авиаудара часть здания была разрушена. Также потери понес личный состав противника, находившийся внутри объекта.

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10.06.2026 21:30 Ответить
 
 