Экипажи истребителей МиГ-29 бомбами AASM HAMMER поразили пункт операторов БПЛА РФ в Теткино на Курской области. ВИДЕО
Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту скопления оккупантов в Курской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеской цели украинские пилоты применили высокоточные авиабомбы AASM HAMMER.
Также в подписи под видео отмечается, что удар был нанесен по одному из зданий в поселке Теткино, где базировались российские операторы БПЛА.
В результате авиаудара часть здания была разрушена. Также потери понес личный состав противника, находившийся внутри объекта.
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Sav UA #551121
показать весь комментарий10.06.2026 21:30 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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