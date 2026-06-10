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Екіпажі винищувачів МіГ-29 бомбами AASM HAMMER уразили пункт операторів БпЛА РФ у Тьоткіному на Курщині.. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України завдали авіаудару по місцю скупчення окупантів у Курській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження ворожої цілі українські пілоти застосували високоточні авіабомби AASM HAMMER.

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Також у дописі під відео зазначається, що удар було завдано по одній із будівель у селищі Тьоткіно, де базувалися російські оператори БпЛА.

У результаті авіаудару частину будівлі було зруйновано. Також зазнав втрат особовий склад противника, який перебував усередині об'єкта.

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10.06.2026 21:30 Відповісти
 
 