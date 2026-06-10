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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Спроби окупантів переправитися через Оскіл
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Пливуть човнами, ховаються в норах, але не рятуються: дронарі "Залізної бригади" полюють на окупантів біля Осколу. ВIДЕО

На Харківщині оператори дронів групи "Crazy Cats" 3-ї окремої важкої механізованої Залізної бригади продовжують зривати спроби російських військ форсувати річку Оскіл та закріпитися на правому березі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідка постійно фіксує переміщення ворожих човнів, які окупанти використовують для перекидання особового складу в районі населеного пункту Кам’янка.

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Завдяки своєчасному виявленню всі плавзасоби противника оперативно знищуються ударами FPV-дронів ще під час руху водою.

Попри втрати, російські війська продовжують намагатися подолати водну перешкоду.

Не більше шансів мають і ті окупанти, яким вдається переправитися через річку. Пілоти дронів виявляють загарбників у посадках, укриттях та на відкритій місцевості, після чого завдають точних ударів дронами-камікадзе.

На оприлюднених кадрах зафіксовано знищення ворожих човнів, укриттів та штурмових груп противника.

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Автор: 

армія рф (21249) знищення (10327) ЗСУ (8809) дрони (8405) Харківська область (2828) Оскіл річка (57)
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красівоє...
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10.06.2026 22:27 Відповісти
Радісне існування московитів …!!
Такого лайна в Україні, з 2014 року, ****** закабздонив уже майже 2.000.000 орків!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
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10.06.2026 22:54 Відповісти
Реально чорт
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10.06.2026 23:37 Відповісти
 
 