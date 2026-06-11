Пилоты "К-2" поразили логистику на трассе Горловка-Енакиево: "Вот это да, вот это вообще красота. Бомбанули". ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников 20-й бригады Сил беспилотных систем "К-2" нанесли серию ударов по логистике российских войск на трассе Горловка — Енакиево.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под удары дронов попали грузовики, автомобильная техника, УАЗы "Буханка", а также бронированный автомобиль "Тигр".
На обнародованных кадрах зафиксировано поражение нескольких грузовиков, КамАЗа, автомобиля военной полиции РФ и замаскированной техники с провизией.
Отдельно показано уничтожение ББМ "Тигр", после удара по которой произошла детонация боекомплекта.
Также в видео один из местных жителей снимает последствия удара по автомобилю российской военной полиции.
Комментируя увиденное, очевидец за рулем другого автомобиля эмоционально признает успешное поражение вражеской техники.
"УАЗик сожгли ВПшников. Вот это да, вот это вообще красота. Бомбанули", — комментирует местный житель за рулем.
Всего в результате боевых действий было поражено более десятка единиц транспортной и специальной техники противника, а также ликвидирована живая сила противника.
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украінській землі 😡
9 хвиль мобілізації, щоб вони
звідти виїхали, то вони всі повсідались
під жопами окупантів і отримували
російські паспорта
і оцього- "мамипапи інваліди, усьо
життя строїли "
не треба скавчати
якби цивільні виїхали,
то можна було б легко
рівняти там кацапів з землею
із-за них це було неможливо.