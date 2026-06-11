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Пилоты "К-2" поразили логистику на трассе Горловка-Енакиево: "Вот это да, вот это вообще красота. Бомбанули". ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников 20-й бригады Сил беспилотных систем "К-2" нанесли серию ударов по логистике российских войск на трассе Горловка — Енакиево.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под удары дронов попали грузовики, автомобильная техника, УАЗы "Буханка", а также бронированный автомобиль "Тигр".

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На обнародованных кадрах зафиксировано поражение нескольких грузовиков, КамАЗа, автомобиля военной полиции РФ и замаскированной техники с провизией.

Отдельно показано уничтожение ББМ "Тигр", после удара по которой произошла детонация боекомплекта.

Также в видео один из местных жителей снимает последствия удара по автомобилю российской военной полиции.

Комментируя увиденное, очевидец за рулем другого автомобиля эмоционально признает успешное поражение вражеской техники.

"УАЗик сожгли ВПшников. Вот это да, вот это вообще красота. Бомбанули", — комментирует местный житель за рулем.

Всего в результате боевых действий было поражено более десятка единиц транспортной и специальной техники противника, а также ликвидирована живая сила противника.

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Автор: 

Горловка (2291) Енакиево (302) уничтожение (10017) Донецкая область (12439) техника (1897) логистика (103) дроны (7351) ББМ (51) Горловский район (11) 20 отдельная бригада беспилотных систем К-2 (14)
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У цих темах не знайдеш "активистів"-антимобілізаторів,які аж до пориву дупи захищають ухилянтів і почекунів в інших розділах...Мабуть не хочуть "разтраивацца" за своїх земляків з кацапстану,яких баранять наші воїни.
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11.06.2026 00:22 Ответить
То вся наша сволота разом з кацапськими ботами пишуть по темі ТЦК,поліція, захист держави,бо одні за це отримують гроші,а інші ждуни .
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11.06.2026 03:33 Ответить
Дуже гарно бомбанули кацапів , які відчули себе хУзяїнами на
украінській землі 😡
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11.06.2026 00:25 Ответить
кацап на кабріолєтє "пабєда" - це епічно.
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11.06.2026 01:00 Ответить
На ТОТ має горіти і здихати все живе на дорогах. Наших там нема. Та лишились лише окупанти та колаборанти.
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11.06.2026 03:18 Ответить
Не правда , та є багато людей , які чекають Україну і їх теж називають ждунами … Путін каже що ми один народ. Та х@ц там один - дзеркало !!!
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11.06.2026 06:56 Ответить
коли порошенко оголошував
9 хвиль мобілізації, щоб вони
звідти виїхали, то вони всі повсідались
під жопами окупантів і отримували
російські паспорта
і оцього- "мамипапи інваліди, усьо
життя строїли "
не треба скавчати
якби цивільні виїхали,
то можна було б легко
рівняти там кацапів з землею
із-за них це було неможливо.
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11.06.2026 07:43 Ответить
А от на відео типовий кацапсячий говір. На Донбасі місцеві так не розмовляють.
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11.06.2026 06:57 Ответить
 
 