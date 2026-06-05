Дрон-камікадзе летить вздовж траси і атакує в лоб ворожу вантажівку: "Сука, лишь бы в этот КАМАЗ сейчас не зашел. Ай, п#здец, бл#дь!". ВIДЕО
Українські ударні безпілотники продовжують ефективно влаштовувати полювання на логістичний транспорт окупаційних військ, знищуючи техніку ворога безпосередньо під час руху. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували унікальні кадри ліквідації чергової військової вантажівки РФ.
Інцидент стався на одній із асфальтованих доріг у прифронтовій зоні. Російський військовий "Урал" рухався трасою, коли його атакував український FPV-дрон Hornet.
Момент ураження та подальший потужний вибух абсолютно випадково зафіксував на мобільний телефон водій іншого автомобіля, який у цей самий час їхав зустрічною смугою. На оприлюдненому записі чітко видно мить миттєвого влучання безпілотника в кабіну "Уралу", після чого російська машина в секунду спалахує.
"Успешная атака БПЛА Hornet по военному Уралу... в такой ситуации выжить водителю сложно", — зазначають у коментарі до опублікованого відео автори публікації.
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Українці терплячі, але до віддачі дуже гарячі!!
Президент Ічкерії Дудаєва, попереджав московських сруськіх!
Уже, майже 2.000.000 орків сруськіх, з 2014 року, з ним погодилися, здохнувши в чорноземах України!!
Армія! Мова! Віра! Смерть окупантам з ************* виродками!!
Слава Україні!!
Дрона звук як дзвін бокала,
Він ласкає мені слух.
Дрони свинням показали,
Дрони свинням показали,
Шо таке їх прах та пух!
Вжик, вжик, вжик - уносить готовенького!
Вжик, вжик, вжик - хто на новенького?
срана кацапня, навіть зняти норм не може