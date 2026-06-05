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Новини Відео Знищення російської техніки
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Дрон-камікадзе летить вздовж траси і атакує в лоб ворожу вантажівку: "Сука, лишь бы в этот КАМАЗ сейчас не зашел. Ай, п#здец, бл#дь!". ВIДЕО

Українські ударні безпілотники продовжують ефективно влаштовувати полювання на логістичний транспорт окупаційних військ, знищуючи техніку ворога безпосередньо під час руху. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували унікальні кадри ліквідації чергової військової вантажівки РФ.

Інцидент стався на одній із асфальтованих доріг у прифронтовій зоні. Російський військовий "Урал" рухався трасою, коли його атакував український FPV-дрон Hornet.

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Момент ураження та подальший потужний вибух абсолютно випадково зафіксував на мобільний телефон водій іншого автомобіля, який у цей самий час їхав зустрічною смугою. На оприлюдненому записі чітко видно мить миттєвого влучання безпілотника в кабіну "Уралу", після чого російська машина в секунду спалахує.

"Успешная атака БПЛА Hornet по военному Уралу... в такой ситуации выжить водителю сложно", — зазначають у коментарі до опублікованого відео автори публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

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армія рф (21196) логістика (131) дрони (8348)
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кацапська рулетка
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05.06.2026 16:54 Відповісти
треба вночі їздить - тоді відео вийде більш видовищне.
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05.06.2026 16:56 Відповісти
тільки так з кацапами, усі вантажні авто на окупованих теріторіях повинні бути знищені
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05.06.2026 17:00 Відповісти
знищення московитів справа богоугодна
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05.06.2026 17:10 Відповісти
Бажання окупанта здохнути - здійснили Захисники України!!
Українці терплячі, але до віддачі дуже гарячі!!
Президент Ічкерії Дудаєва, попереджав московських сруськіх!
Уже, майже 2.000.000 орків сруськіх, з 2014 року, з ним погодилися, здохнувши в чорноземах України!!
Армія! Мова! Віра! Смерть окупантам з ************* виродками!!
Слава Україні!!
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05.06.2026 17:12 Відповісти
ПІСНЯ ДРОНА СБС.


Дрона звук як дзвін бокала,
Він ласкає мені слух.
Дрони свинням показали,
Дрони свинням показали,
Шо таке їх прах та пух!

Вжик, вжик, вжик - уносить готовенького!
Вжик, вжик, вжик - хто на новенького?

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05.06.2026 17:38 Відповісти
так а що далі трапилось?

срана кацапня, навіть зняти норм не може
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05.06.2026 17:50 Відповісти
2х200 там трапились і хана двигуну.
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05.06.2026 18:05 Відповісти
Кто про что, а кацап про е..бать в рот постоянно!
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05.06.2026 17:52 Відповісти
 
 