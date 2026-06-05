Дрон-камікадзе летить вздовж траси і атакує в лоб ворожу вантажівку: "Сука, лишь бы в этот КАМАЗ сейчас не зашел. Ай, п#здец, бл#дь!". ВIДЕО

Українські ударні безпілотники продовжують ефективно влаштовувати полювання на логістичний транспорт окупаційних військ, знищуючи техніку ворога безпосередньо під час руху. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували унікальні кадри ліквідації чергової військової вантажівки РФ.

Інцидент стався на одній із асфальтованих доріг у прифронтовій зоні. Російський військовий "Урал" рухався трасою, коли його атакував український FPV-дрон Hornet.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Момент ураження та подальший потужний вибух абсолютно випадково зафіксував на мобільний телефон водій іншого автомобіля, який у цей самий час їхав зустрічною смугою. На оприлюдненому записі чітко видно мить миттєвого влучання безпілотника в кабіну "Уралу", після чого російська машина в секунду спалахує.

"Успешная атака БПЛА Hornet по военному Уралу... в такой ситуации выжить водителю сложно", — зазначають у коментарі до опублікованого відео автори публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уражено пункти управління рашистів на ТОТ та зосередження живої сили РФ, - Генштаб