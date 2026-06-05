Уражено пункти управління рашистів на ТОТ та зосередження живої сили РФ, - Генштаб

Сили оборони 4 червня та у ніч на 5 червня уразили низку об'єктів російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Уражено пункт управління противника в районі Кам'янського (Запорізька область), а також командно-спостережний пункт підрозділу в районі Соледара (Донецька область).

Також уражено пункти управління БпЛА ворога в районах Комара та Воскресенки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області.

Під ударом Сил оборони також зосередження живої сили противника в районах Маріуполя, Шевченка та Федорівки Донецької області, Променя Запорізької області, а також Журавльовки Бєлгородської області, РФ.

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Уточнення результатів

Згідно з додатковим аналізом даних, пошкоджено нафтовий резервуар РВС-20000 та два РВС-5000 30 травня 2026 року в районі морського нафтового терміналу "Феодосія" (ТОТ АР Крим).

Також підтверджено результати удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Лазарево" (Гоніно, Кіровська область, РФ) 31 травня 2026 року - знищено два резервуари, пошкоджено ще два резервуари та насосну станцію.

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