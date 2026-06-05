Поражены пункты управления рашистов на ВОТ и скопления живой силы РФ, - Генштаб
4 июня и в ночь на 5 июня Силы обороны нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Поражен пункт управления противника в районе Каменского (Запорожская область), а также командно-наблюдательный пункт подразделения в районе Соледара (Донецкая область).
Также поражены пункты управления БПЛА противника в районах Комара и Воскресенки на Донетчине, а также Коноваловой и Яблоково на Запорожье.
Под ударом Сил обороны также находятся скопления живой силы противника в районах Мариуполя, Шевченко и Федоровки Донецкой области, Проминя - Запорожской области, а также Журавлевки Белгородской области, РФ.
Уточнение результатов
Согласно дополнительному анализу данных, 30 мая 2026 года в районе морского нефтяного терминала "Феодосия" (ТОТ АР Крым) были повреждены нефтяной резервуар РВС-20000 и два РВС-5000.
Также подтверждены результаты удара по линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" (Гонино, Кировская область, РФ) 31 мая 2026 года - уничтожены два резервуара, повреждены еще два резервуара и насосная станция.
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