На трех направлениях - Лиманском, Гуляйпольском и Покровском - происходит больше всего боевых столкновений, - Генштаб. КАРТА

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском, Гуляйпольском и Поровском направлениях: за сутки зафиксировано 273 столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 95 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и осуществил 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, агрессор нанес 6 авиационных ударов с применением 18 КАБ, осуществил 89 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Одрадного и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодязного.

На Купянском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед: в районе Новоплатоновки и в сторону Купянска, Кившаровки, Новоосиново.

На Лиманском направлении враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробышево, Заречного, Дибровы, Озерного и в сторону Шийковки, Лимана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вторая за неделю РСЗО "Козерог-1" оккупантов разлетелась на щепки: боевая работа бойцов подразделения "Страж". ВИДЕО

На Славянском направлении противник штурмовал 13 раз, вблизи Закитного, Калеников, Разниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещиевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Вольного, Нового Шахово.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и в сторону населенных пунктов Вольное, Дорожное, Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Родинское, Александровка, Сергиевка, Новопавловка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пилот дрона показал обломки сбитого российского вертолета Ка-52, которые до сих пор лежат в поле. ВИДЕО

На Александровском направлении противник атаковал 10 раз, в районах Сичневого, Вороного, Тернового и Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 37 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Варваровка, Святопетровка, Зализнычное и в сторону Приволья, Рождественка, Воздвижковка, Нового Запорожья, Косовцево, Цвиткового, Староукраинки, Крынычного, Гуляйпольского, Чаривного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ готовит усиление наступления на юге Украины, - Силы обороны

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две наступательные операции в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления и три артиллерийских средства противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1550 человек. Также уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 14 наземных робототехнических комплексов, 2046 беспилотных летательных аппаратов, 329 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.