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Новости Боевые действия на Покровском направлении Боевые действия на Лиманском направлении Бои на Гуляйпольском направлении
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На трех направлениях - Лиманском, Гуляйпольском и Покровском - происходит больше всего боевых столкновений, - Генштаб. КАРТА

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском, Гуляйпольском и Поровском направлениях: за сутки зафиксировано 273 столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 95 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и осуществил 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, агрессор нанес 6 авиационных ударов с применением 18 КАБ, осуществил 89 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - с применением РСЗО.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Одрадного и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодязного.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

На Купянском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед: в районе Новоплатоновки и в сторону Купянска, Кившаровки, Новоосиново.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

На Лиманском направлении враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробышево, Заречного, Дибровы, Озерного и в сторону Шийковки, Лимана.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

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На Славянском направлении противник штурмовал 13 раз, вблизи Закитного, Калеников, Разниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Юрковки.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

На Константиновском направлении оккупанты совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещиевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Вольного, Нового Шахово.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и в сторону населенных пунктов Вольное, Дорожное, Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Родинское, Александровка, Сергиевка, Новопавловка.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

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На Александровском направлении противник атаковал 10 раз, в районах Сичневого, Вороного, Тернового и Вербового.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 37 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Варваровка, Святопетровка, Зализнычное и в сторону Приволья, Рождественка, Воздвижковка, Нового Запорожья, Косовцево, Цвиткового, Староукраинки, Крынычного, Гуляйпольского, Чаривного.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

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На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две наступательные операции в сторону Антоновского моста.

На фронте за сутки зафиксировано 273 боевых столкновения: самые горячие направления

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления и три артиллерийских средства противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1550 человек. Также уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 14 наземных робототехнических комплексов, 2046 беспилотных летательных аппаратов, 329 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.

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Генштаб ВС (8135) боевые действия (6150) война в Украине (8407)
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@ "На Гуляйпільському напрямку противник заявив про просування в селище Гуляйпільське, опублікувавши кадри з прапорами в різних точках населеного пункту. Одночасно російські підрозділи продовжують штурмові дії в районі Чарівного та на ділянках на південь.

На стику Олександрівського та Гуляйпільського напрямів російські підрозділи штурмують Добропілля та Данилівку. Атаки малими групами спрямовані на те, щоб розтягнути сили ЗСУ та змусити українське командування перекидати резерви. Головне завдання - посилити тиск на Гуляйпільському напрямі та послабити українську активність на Олександрівській ділянці, де продовжуються локальні контратаки.

Тим часом, ЗСУ продовжують контрдії на Олександрівському напрямку у Дніпропетровській та Донецькій областях.
У селищі Толстой українські сили зачищають центральну частину населеного пункту, що підтверджується відеозаписами із безпілотників супротивника.
У Зеленому Гаї російські підрозділи утримують окремі позиції, проте не мають змоги оперативно посилити угруповання: українські війська обійшли їх зі сходу та штурмують район Новохатського."
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05.06.2026 08:42 Ответить
 
 