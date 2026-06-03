Вторая за неделю РСЗО "Козерог-1" оккупантов разлетелась на щепки: боевая работа бойцов подразделения "Страж". ВИДЕО

Государственная пограничная служба Украины обнародовала кадры уничтожения российской реактивной системы залпового огня "Козерог-1", которую оккупанты замаскировали среди густой растительности на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую установку обнаружили и поразили операторы ударных беспилотников пограничного подразделения "Страж" бригады "Помста" во время выполнения боевых задач.

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Также в ГПСУ отмечают, что это уже вторая уничтоженная РСЗО "Козерог-1" за последнюю неделю.

Эта система является одной из новых российских разработок и фактически представляет собой одну направляющую от реактивной системы "Град", установленную на специальную треногу.

В отличие от советской переносной установки "Град-П", новая российская РСЗО имеет значительно больший вес — около 235 килограммов, что существенно ограничивает ее мобильность и делает более уязвимой для обнаружения и поражения.

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