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Вторая за неделю РСЗО "Козерог-1" оккупантов разлетелась на щепки: боевая работа бойцов подразделения "Страж". ВИДЕО

Государственная пограничная служба Украины обнародовала кадры уничтожения российской реактивной системы залпового огня "Козерог-1", которую оккупанты замаскировали среди густой растительности на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую установку обнаружили и поразили операторы ударных беспилотников пограничного подразделения "Страж" бригады "Помста" во время выполнения боевых задач.

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Также в ГПСУ отмечают, что это уже вторая уничтоженная РСЗО "Козерог-1" за последнюю неделю.

Эта система является одной из новых российских разработок и фактически представляет собой одну направляющую от реактивной системы "Град", установленную на специальную треногу.

В отличие от советской переносной установки "Град-П", новая российская РСЗО имеет значительно больший вес — около 235 килограммов, что существенно ограничивает ее мобильность и делает более уязвимой для обнаружения и поражения.

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Автор: 

Госпогранслужба (7151) пограничники (1710) уничтожение (9960) Донецкая область (12392) РСЗО (285) дроны (7271) Краматорский район (1241) Лиман (243)
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Некорректно называть это РСЗО. Потому что РСЗО - это система залпового огня. А имея одну пусковую направляющую стрелять залпами достаточно проблематично.
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03.06.2026 19:36 Ответить
Ета ракетная система одно залпового огня 😂
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03.06.2026 20:00 Ответить
Кацарог або рогоцап !
Маскуй - не маскуй
Все одно - отримаєш
Буй !!!
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03.06.2026 19:39 Ответить
Невже таким дрібницям слід приділяти увагу?
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03.06.2026 20:02 Ответить
Це фактично міномет. Чому йому не приділяти увагу? Він же може вбивати наших оборонців.
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03.06.2026 20:31 Ответить
 
 