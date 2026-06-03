Друга за тиждень РСЗВ "Козерог-1" окупантів розлетілася на друзки: бойова робота бійців підрозділу "Страж". ВIДЕО

Державна прикордонна служба України оприлюднила кадри знищення російської реактивної системи залпового вогню "Козерог-1", яку окупанти замаскували серед густої рослинності на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу установку виявили та уразили оператори ударних безпілотників прикордонного підрозділу "Страж" бригади "Помста" під час виконання бойових завдань.

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Також у ДПСУ зазначають, що це вже друга знищена РСЗВ "Козерог-1" за останній тиждень.

Ця система є однією з нових російських розробок і фактично являє собою одну напрямну від реактивної системи "Град", встановлену на спеціальну триногу.

На відміну від радянської переносної установки "Град-П", нова російська РСЗВ має значно більшу вагу - близько 235 кілограмів, що суттєво обмежує її мобільність та робить більш вразливою для виявлення й ураження.

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