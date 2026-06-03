УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11984 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
1 179 5

Друга за тиждень РСЗВ "Козерог-1" окупантів розлетілася на друзки: бойова робота бійців підрозділу "Страж". ВIДЕО

Державна прикордонна служба України оприлюднила кадри знищення російської реактивної системи залпового вогню "Козерог-1", яку окупанти замаскували серед густої рослинності на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу установку виявили та уразили оператори ударних безпілотників прикордонного підрозділу "Страж" бригади "Помста" під час виконання бойових завдань.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також у ДПСУ зазначають, що це вже друга знищена РСЗВ "Козерог-1" за останній тиждень.

Ця система є однією з нових російських розробок і фактично являє собою одну напрямну від реактивної системи "Град", встановлену на спеціальну триногу.

На відміну від радянської переносної установки "Град-П", нова російська РСЗВ має значно більшу вагу - близько 235 кілограмів, що суттєво обмежує її мобільність та робить більш вразливою для виявлення й ураження.

Дивіться також: Пілоти батальйону BULAVA за місяць знищили 209 російських безпілотників перехоплювачами STING. ВIДЕО

Дивіться також: Морпіхи 34-ї бригади оголосили "червону зону" для окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6740) прикордонники (1248) знищення (10276) Донецька область (11267) РСЗВ (299) дрони (8331) Краматорський район (1254) Лиман (244)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Некорректно называть это РСЗО. Потому что РСЗО - это система залпового огня. А имея одну пусковую направляющую стрелять залпами достаточно проблематично.
показати весь коментар
03.06.2026 19:36 Відповісти
Ета ракетная система одно залпового огня 😂
показати весь коментар
03.06.2026 20:00 Відповісти
Кацарог або рогоцап !
Маскуй - не маскуй
Все одно - отримаєш
Буй !!!
показати весь коментар
03.06.2026 19:39 Відповісти
Невже таким дрібницям слід приділяти увагу?
показати весь коментар
03.06.2026 20:02 Відповісти
Це фактично міномет. Чому йому не приділяти увагу? Він же може вбивати наших оборонців.
показати весь коментар
03.06.2026 20:31 Відповісти
 
 