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Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників
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Пілоти батальйону BULAVA за місяць знищили 209 російських безпілотників перехоплювачами STING. ВIДЕО

Бійці 3-го механізованого батальйону BULAVA Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького протягом місяця знищили 209 російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження повітряних цілей оператори використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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Серед знищених цілей:

  • 164 БпЛА типу "Шахед";
  • 36 БпЛА "Гербера";
  • 9 інших безпілотників противника.

Також у підрозділі зазначають, що перехоплювачі STING оснащені системою відеозв'язку Hornet Vision та антеною 360°, що дозволяє ефективно працювати як екіпажем, так і одному оператору.

Відео уражень російських дронів-камікадзе військовослужбовці батальйону BULAVA опублікували у своєму телеграм-каналі.

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армія рф (21181) знищення (10276) Дикі шершні (291) Шахед (2243) перехоплювач (113)
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Поки Захисники України її боронять від ****** сруськага,
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, «виведені» на певних осіб з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Держфінмоніторинг та Нацбанк, працює на ворога України, ******???
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03.06.2026 19:28 Відповісти
 
 