Пілоти батальйону BULAVA за місяць знищили 209 російських безпілотників перехоплювачами STING. ВIДЕО
Бійці 3-го механізованого батальйону BULAVA Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького протягом місяця знищили 209 російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження повітряних цілей оператори використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
Серед знищених цілей:
- 164 БпЛА типу "Шахед";
- 36 БпЛА "Гербера";
- 9 інших безпілотників противника.
Також у підрозділі зазначають, що перехоплювачі STING оснащені системою відеозв'язку Hornet Vision та антеною 360°, що дозволяє ефективно працювати як екіпажем, так і одному оператору.
Відео уражень російських дронів-камікадзе військовослужбовці батальйону BULAVA опублікували у своєму телеграм-каналі.
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198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, «виведені» на певних осіб з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Держфінмоніторинг та Нацбанк, працює на ворога України, ******???