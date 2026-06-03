Пілоти батальйону BULAVA за місяць знищили 209 російських безпілотників перехоплювачами STING. ВIДЕО

Бійці 3-го механізованого батальйону BULAVA Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького протягом місяця знищили 209 російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження повітряних цілей оператори використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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Серед знищених цілей:

164 БпЛА типу "Шахед";

36 БпЛА "Гербера";

9 інших безпілотників противника.

Також у підрозділі зазначають, що перехоплювачі STING оснащені системою відеозв'язку Hornet Vision та антеною 360°, що дозволяє ефективно працювати як екіпажем, так і одному оператору.

Відео уражень російських дронів-камікадзе військовослужбовці батальйону BULAVA опублікували у своєму телеграм-каналі.

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