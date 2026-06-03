Пилоты батальона BULAVA за месяц уничтожили 209 российских беспилотников перехватчиками STING. ВИДЕО

Бойцы 3-го механизированного батальона "БУЛАВА" Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого за месяц уничтожили 209 российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения воздушных целей операторы использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

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Среди уничтоженных целей:

164 БПЛА типа "Шахед";

36 БПЛА "Гербера";

9 других беспилотников противника.

Также в подразделении отмечают, что перехватчики STING оснащены системой видеосвязи Hornet Vision и антенной 360°, что позволяет эффективно работать как экипажу, так и одному оператору.

Видео поражений российских дронов-камикадзе военнослужащие батальона BULAVA опубликовали в своем Telegram-канале.

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