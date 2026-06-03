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Пилоты батальона BULAVA за месяц уничтожили 209 российских беспилотников перехватчиками STING. ВИДЕО

Бойцы 3-го механизированного батальона "БУЛАВА" Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого за месяц уничтожили 209 российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения воздушных целей операторы использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

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Среди уничтоженных целей:

  • 164 БПЛА типа "Шахед";
  • 36 БПЛА "Гербера";
  • 9 других беспилотников противника.

Также в подразделении отмечают, что перехватчики STING оснащены системой видеосвязи Hornet Vision и антенной 360°, что позволяет эффективно работать как экипажу, так и одному оператору.

Видео поражений российских дронов-камикадзе военнослужащие батальона BULAVA опубликовали в своем Telegram-канале.

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армия РФ (22965) уничтожение (9960) Дикие шершни (279) Шахед (2230) перехватчик (106)
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Поки Захисники України її боронять від ****** сруськага,
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, «виведені» на певних осіб з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Держфінмоніторинг та Нацбанк, працює на ворога України, ******???
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03.06.2026 19:28 Ответить
 
 