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Новости Видео Бои на Харьковском направлении
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Вражеская "Буханка" с боеприпасами исчезла в столбе огня и дыма после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Попытки российских захватчиков снабдить свои передовые подразделения боеприпасами на Харьковском направлении заканчиваются колоссальными потерями благодаря эффективной работе украинских десантников. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной охоты на логистический транспорт врага.

На обнародованных кадрах запечатлена атака украинского ударного дрона на автомобиль УАЗ (известный как "Буханка"), который оккупанты доверху загрузили боекомплектом для транспортировки на свои огневые позиции.

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Операторы батальона беспилотных систем "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ обнаружили вражескую машину и направили туда дрон-камикадзе. В результате точного попадания и мгновенной детонации загруженного БК российский грузовик взорвался с такой силой, что буквально за секунду полностью исчез в гигантском столбе огня и густого черного дыма.

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Автор: 

боеприпасы (2461) уничтожение (9960) ДШВ Десантно-штурмовые войска (467) логистика (95) 77 ОАБ (60) Харьковская область (2746)
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03.06.2026 09:59 Ответить
Д - дезінтеграція
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03.06.2026 09:59 Ответить
Дебуханізація і декацапізація
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03.06.2026 10:04 Ответить
"сходила буханка за хлєбушком!" )))
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03.06.2026 10:06 Ответить
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03.06.2026 10:07 Ответить
Спікся буханець з кацапською начинкою!
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03.06.2026 10:10 Ответить
Головне, що люди не постраждали.
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03.06.2026 10:17 Ответить
От як порахувати скільки було орків в машині ,1чи 4?
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03.06.2026 10:45 Ответить
 
 