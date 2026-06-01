Дронари ДШВ вдвое увеличили темпы уничтожения российской артиллерии в Покровской агломерации, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО
В мае в Покровской агломерации оккупанты продолжили попытки увеличить количество сил и средств. Одной из главных задач противника было — сосредоточить артиллерию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Результативность
Однако работа подразделений БпС в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ позволила эффективно противодействовать противнику и наносить ему большие потери. В частности, дронари смогли вывести из строя вдвое больше единиц вражеской артиллерии, чем в предыдущем месяце.
Ликвидация войск РФ
Всего благодаря работе Центра за 1-31 мая:
- Ликвидировано и ранено — 1424 оккупанта
Уничтожено и повреждено:
- 10 единиц бронетехники и 10 НРК
- 105 артиллерийских систем
- 210 грузовых и легковых автомобилей
- 80 квадроциклов и мотоциклов
- 789 антенн и 262 точки запуска БПЛА
- 1016 укрытий противника.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий01.06.2026 12:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль