Дронари ДШВ вдвое увеличили темпы уничтожения российской артиллерии в Покровской агломерации, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

В мае в Покровской агломерации оккупанты продолжили попытки увеличить количество сил и средств. Одной из главных задач противника было — сосредоточить артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Результативность

Однако работа подразделений БпС в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ позволила эффективно противодействовать противнику и наносить ему большие потери. В частности, дронари смогли вывести из строя вдвое больше единиц вражеской артиллерии, чем в предыдущем месяце.

Ликвидация войск РФ

Всего благодаря работе Центра за 1-31 мая:

  • Ликвидировано и ранено — 1424 оккупанта

Уничтожено и повреждено:

  • 10 единиц бронетехники и 10 НРК
  • 105 артиллерийских систем
  • 210 грузовых и легковых автомобилей
  • 80 квадроциклов и мотоциклов
  • 789 антенн и 262 точки запуска БПЛА
  • 1016 укрытий противника.

