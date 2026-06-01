Дронари ДШВ вдвое увеличили темпы уничтожения российской артиллерии в Покровской агломерации, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

В мае в Покровской агломерации оккупанты продолжили попытки увеличить количество сил и средств. Одной из главных задач противника было — сосредоточить артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Результативность

Однако работа подразделений БпС в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ позволила эффективно противодействовать противнику и наносить ему большие потери. В частности, дронари смогли вывести из строя вдвое больше единиц вражеской артиллерии, чем в предыдущем месяце.

Ликвидация войск РФ

Всего благодаря работе Центра за 1-31 мая:

Ликвидировано и ранено — 1424 оккупанта

Уничтожено и повреждено:

10 единиц бронетехники и 10 НРК

105 артиллерийских систем

210 грузовых и легковых автомобилей

80 квадроциклов и мотоциклов

789 антенн и 262 точки запуска БПЛА

1016 укрытий противника.

