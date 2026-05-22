В ДШВ опровергли заявление DeepState о полной оккупации Покровска: Оборонительная операция продолжается

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ опровергают информацию о том, что Покровск и Мирноград полностью захвачены российскими оккупантами.

Об этом в комментарии hromadske заявил старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ лейтенант Сергей Лефтер, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят ДШВ?

"Продолжается оборонительная операция в Покровске. Силы обороны продолжают удерживать отдельные позиции на северных окраинах города", - отметил Сергей Лефтер.

Информацию о наличии украинских позиций в городе также подтвердил офицер 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. По его словам, наши военные продолжают держать оборону, наносить огневые удары по врагу и поддерживать связь с подразделениями.

"Реально позиции есть, реально люди есть. Мы их видим, мы их кормим, мы видим, как они выбегают и забирают свои посылки или где-то отрабатывают по противнику. Также передают информацию о том, что слышат, что видят, и в соответствии с этим мы можем наносить огневое поражение", - отметил собеседник издания.

Заявление аналитиков

Напомним, ранее соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорилый заявил в интервью Radio NV, что Покровск и Мирноград оккупированы, а дальнейшее удержание Покровска считает невозможным.

Погорелый, в частности, критически высказался о стратегии командования на этом участке фронта:

"Вспомните только тот "штурм" 425-го, где мы просто бездарно потеряли людей и технику... Мы его [Покровск] потеряли. Сохраним жизни людей, давайте работать как-то по-другому. Почему-то в высшем военном командовании считают, что это неправильно. Надо до последнего держать Покровск, потому что какая-то там информационная война, еще что-то. Нет, люди. И параллельно у нас сверху делаются заявления о том, что бережем людей, это высшая ценность и тому подобное. Но действия, к сожалению, показывают другое", - утверждал он.

