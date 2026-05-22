В ДШВ опровергли заявление DeepState о полной оккупации Покровска: Оборонительная операция продолжается

покровськ

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ опровергают информацию о том, что Покровск и Мирноград полностью захвачены российскими оккупантами.

Об этом в комментарии hromadske заявил старший офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ лейтенант Сергей Лефтер, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят ДШВ?

"Продолжается оборонительная операция в Покровске. Силы обороны продолжают удерживать отдельные позиции на северных окраинах города", - отметил Сергей Лефтер.

Информацию о наличии украинских позиций в городе также подтвердил офицер 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. По его словам, наши военные продолжают держать оборону, наносить огневые удары по врагу и поддерживать связь с подразделениями.

"Реально позиции есть, реально люди есть. Мы их видим, мы их кормим, мы видим, как они выбегают и забирают свои посылки или где-то отрабатывают по противнику. Также передают информацию о том, что слышат, что видят, и в соответствии с этим мы можем наносить огневое поражение", - отметил собеседник издания.

Заявление аналитиков

  • Напомним, ранее соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорилый заявил в интервью Radio NV, что Покровск и Мирноград оккупированы, а дальнейшее удержание Покровска считает невозможным.

Погорелый, в частности, критически высказался о стратегии командования на этом участке фронта:

"Вспомните только тот "штурм" 425-го, где мы просто бездарно потеряли людей и технику... Мы его [Покровск] потеряли. Сохраним жизни людей, давайте работать как-то по-другому. Почему-то в высшем военном командовании считают, что это неправильно. Надо до последнего держать Покровск, потому что какая-то там информационная война, еще что-то. Нет, люди. И параллельно у нас сверху делаются заявления о том, что бережем людей, это высшая ценность и тому подобное. Но действия, к сожалению, показывают другое", - утверждал он.

Нічого офіцери не бачать, форму можуть орки одіти, кругом брехня... Офіцер навіть за статутом має бути поруч, це зрадники.
22.05.2026 23:08 Ответить
Статут застарів, коли він писався не було беспілотників, наразі всі армії так воюють. Тому вибити управління це першочергова задача у війні.
22.05.2026 23:12 Ответить
Це все то так, але якщо я наприклад вальну орка, одіну його форму білу або червону пов'язку та заговорю російською, хто мене впізнає, та ніхто. Навпаки впевнений вже відбувається.
22.05.2026 23:17 Ответить
Як казав Бровді, якщо я не помиляюсь, "поки до Бахмута долітають наші дрони-- місто не окуповане повністю" . Може не дослівно, але сенс зрозумілий. До Бахмута досі долітають наші дрони, значить він "не повністю окупований". Те саме і з Покровськом.
22.05.2026 23:10 Ответить
москва теж наша.
22.05.2026 23:21 Ответить
22.05.2026 23:26 Ответить
Бо людейн а смерть відправляєте і самі катуєте, он в Скелі нова смерть:
https://www.youtube.com/shorts/23v7wz5BCgM
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!
15 офіцерів керують 3-4 солдатами, самі ховаються, а солдатів відправляють на вірну смерть, потім наступних...
https://www.youtube.com/shorts/NqlCVWUZBcQ

Вже є указ про ротацію через 2 місяці, і де вона? Чи в них там з головою не все добре, чи диверсанти. Коли будуть воювати ті, що давали присягу - офіцери мають не тільки командувати, а і відправлятись на фронт простими піхотинцями, бо їх цілий мільйон, силовики, охоронці мали б воювати хоча б по черзі, молоді відставники, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, мільйони мають зброю і право на неї, закінчували кафедри, заклади.. А хапають хворих людей. Нащо ви кінчених наркоманів і психічно хворих притягнули на фронт, самі з головою не дружите?
22.05.2026 23:34 Ответить
С начала 2026 года Силам обороны Украины удалось освободить 590 километров нашей территории. Позиции украинских защитников сейчас сильнее, чем в предыдущие годы. Джерело: https://censor.net/ua/n4004630

З 15 травня не було тут DeepState. Навіщо знову публікувати брехню цих зрадників в той час, коли найпотужніший президент звільняє країну?
22.05.2026 23:34 Ответить
 
 