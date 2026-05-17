Удержание позиций на северных окраинах Покровска и Мирнограда уже не имеет тактической выгоды для Сил обороны, - Бутусов

В настоящее время основная проблема обороны для наших военных — северные окраины Покровска и Мирнограда.

Об этом сообщил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Какова ситуация в Покровске и Мирнограде?

"Большую часть этих городов, к сожалению, мы потеряли — это связано с тем, что враг, используя высотную застройку, высотные здания, установил на них антенны своих БПЛА и сейчас получил значительное преимущество в воздухе именно на этих участках. И если говорить с точки зрения организации управления БПЛА в этом районе, наше дальнейшее удержание позиций на северных окраинах Покровска и Мирнограда перестало приносить тактическую выгоду, потому что враг создал зону контроля, враг расширил зону контроля, и теперь нашим воинам приходится прорываться, чтобы зайти на эти позиции, и также с большим риском выходить", — отметил он.

По словам военного, в настоящее время невозможны ни нормальная логистика, ни нормальное обеспечение, ни эвакуация раненых.

Расширение зоны боевых действий

"Я не вижу в таких условиях целесообразности удерживать позиции, при удержании которых мы несем потери, превышающие потери врага. Я считаю, что современная высокотехнологичная война позволяет нам, наоборот, вместо того, чтобы попадать в зоны действия врага, сейчас тактическое искусство полководцев, военачальников, заключается в том, что нужно заставлять врага работать в наших зонах боевого действия, там, где именно наши БПЛА имеют технологические и тактические преимущества по уничтожению живой силы, и не попадать самим в такие ловушки. Когда мы говорим о зоне боевых действий, то необходимо отметить, что зона боевых действий сейчас — это и есть основной вид наземного боя. И для того, чтобы иметь тактическое преимущество, нужно создать условия, когда твои операторы БПЛА работают лучше, чем операторы БПЛА противника. То есть и враг вынужден действовать там, в тех условиях, где его удобно находить и уничтожать, а свои позиции прикрываются", — добавил Бутусов.

+4
Нажаль ті шмигальовськи 20 міліонів дронів - то суцільна брехня для лохторату зеленского - нема чим свою кілзону робити. І міни браковані і снаряди браковані. Ось це все браковане і постачає в ЗСУ клаптик землі " дінастія зеленкого". По переду ще багато втрат і людей і країни, з таким презедентом.
17.05.2026 14:23
17.05.2026 14:23 Ответить
+2
Сирок не баче, все нормально все стабільно
17.05.2026 14:23
17.05.2026 14:23 Ответить
+1
значить треба відходити.
17.05.2026 14:14
17.05.2026 14:14 Ответить
значить треба відходити.
17.05.2026 14:14
17.05.2026 14:14 Ответить
...ще півроку тому. Але ж політична доцільність... Зєля командує а пармезан відповідає "Єсть".
17.05.2026 14:37
17.05.2026 14:37 Ответить
До Ужгорода?
17.05.2026 14:47
17.05.2026 14:47 Ответить
Навіщо тоді взагалі воювати.
17.05.2026 14:52
17.05.2026 14:52 Ответить
щоб перемогти. нє?
17.05.2026 15:07
17.05.2026 15:07 Ответить
Все правильно говорить Юрій. Але це потрібно було говорити місяці три тому.
17.05.2026 14:15
17.05.2026 14:15 Ответить
17.05.2026 14:25
Нема там ніяких позицій вже пів року як. Там українські ДРГ заходили в північний Покровськ між Грішино і Родинськім.
17.05.2026 14:25
17.05.2026 14:25 Ответить
Доки творожніков не загонить війська в "котел"- не заспокоїться.
17.05.2026 14:35
17.05.2026 14:35 Ответить
для хабада мають значення, розкажіть краще як там в скелі зашибісь
17.05.2026 14:44
17.05.2026 14:44 Ответить
Це нас так поступово підводять, що Покровськ треба здати...
17.05.2026 14:57
17.05.2026 14:57 Ответить
 
 