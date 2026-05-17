Удержание позиций на северных окраинах Покровска и Мирнограда уже не имеет тактической выгоды для Сил обороны, - Бутусов

В настоящее время основная проблема обороны для наших военных — северные окраины Покровска и Мирнограда.

Об этом сообщил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какова ситуация в Покровске и Мирнограде?

"Большую часть этих городов, к сожалению, мы потеряли — это связано с тем, что враг, используя высотную застройку, высотные здания, установил на них антенны своих БПЛА и сейчас получил значительное преимущество в воздухе именно на этих участках. И если говорить с точки зрения организации управления БПЛА в этом районе, наше дальнейшее удержание позиций на северных окраинах Покровска и Мирнограда перестало приносить тактическую выгоду, потому что враг создал зону контроля, враг расширил зону контроля, и теперь нашим воинам приходится прорываться, чтобы зайти на эти позиции, и также с большим риском выходить", — отметил он.

По словам военного, в настоящее время невозможны ни нормальная логистика, ни нормальное обеспечение, ни эвакуация раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг использует гражданскую застройку в Покровске для запуска БПЛА и ведения аэроразведки, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Расширение зоны боевых действий

"Я не вижу в таких условиях целесообразности удерживать позиции, при удержании которых мы несем потери, превышающие потери врага. Я считаю, что современная высокотехнологичная война позволяет нам, наоборот, вместо того, чтобы попадать в зоны действия врага, сейчас тактическое искусство полководцев, военачальников, заключается в том, что нужно заставлять врага работать в наших зонах боевого действия, там, где именно наши БПЛА имеют технологические и тактические преимущества по уничтожению живой силы, и не попадать самим в такие ловушки. Когда мы говорим о зоне боевых действий, то необходимо отметить, что зона боевых действий сейчас — это и есть основной вид наземного боя. И для того, чтобы иметь тактическое преимущество, нужно создать условия, когда твои операторы БПЛА работают лучше, чем операторы БПЛА противника. То есть и враг вынужден действовать там, в тех условиях, где его удобно находить и уничтожать, а свои позиции прикрываются", — добавил Бутусов.

Читайте также: Враг использует Покровск для накопления личного состава и техники: зафиксирована 90-я танковая дивизия РФ, - 7-й корпус ДШВ