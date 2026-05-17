Утримання позицій на північних околицях Покровська і Мирнограда вже не має тактичної вигоди для Сил оборони, - Бутусов

Наразі основна проблема оборони для наших військових - північні околиці Покровська і Мирнограда.

Про це повідомив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація в Покровську та Мирнограді?

"Більшу частину цих міст, на жаль, нами втрачено, - це те, що ворог, використовуючи висотну забудову, висотні будинки виставив на них антени своїх БПЛА і зараз здобув значну перевагу у повітрі саме на цих ділянках. І якщо говорити з точки зору організації управління БПЛА в цьому районі, наше подальше утримання позицій на північних околицях Покровська і Мирнограда припинило мати тактичну вигоду, тому що ворог створив кілзону, ворог розширив кілзону, і тепер нашим воїнам треба прориватись для того, щоб зайти на ці позиції і також з великим ризиком виходити", - зазначив він.

За даними військового, наразі неможливі ні нормальна логістика, ні нормальне забезпечення, ні евакуація поранених.

Розширення кілзони

"Я не бачу в таких умовах доцільності втримувати позиції, при утриманні яких ми зазнаємо втрат більших, ніж зазнає ворог. Я вважаю, що сучасна високотехнологічна війна дозволяє нам, навпаки, замість того, щоб потрапляти в кілзони ворога, зараз тактичне мистецтво полководців, воєначальників, полягає в тому, що треба примушувати ворога працювати в наших кілзонах, там де саме наші БпЛА мають технологічні і тактичні переваги по знищенню живої сили і не потрапляти самим в такі пастки. Коли ми говоримо про кілзону, то необхідно відмітити, що кілзона зараз - це і є основний вид наземного бою. І для того, щоб мати тактичну перевагу, треба створити умови, коли твої оператори БпЛА працюють краще за операторів БпЛА ворога. Тобто і ворог змушений діяти там в тих умовах, де його зручно знаходити і знищувати, а свої позиції прикриваються", - додав Бутусов.

