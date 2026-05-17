УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5451 відвідувач онлайн
Новини Штурм РФ на Покровському напрямку Ситуація на Покровському напрямку
3 559 26

Утримання позицій на північних околицях Покровська і Мирнограда вже не має тактичної вигоди для Сил оборони, - Бутусов

покровськ

Наразі основна проблема оборони для наших військових - північні околиці Покровська і Мирнограда.

Про це повідомив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Яка ситуація в Покровську та Мирнограді?

"Більшу частину цих міст, на жаль, нами втрачено, - це те, що ворог, використовуючи висотну забудову, висотні будинки виставив на них антени своїх БПЛА і зараз здобув значну перевагу у повітрі саме на цих ділянках. І якщо говорити з точки зору організації управління БПЛА в цьому районі, наше подальше утримання позицій на північних околицях Покровська і Мирнограда припинило мати тактичну вигоду, тому що ворог створив кілзону, ворог розширив кілзону, і тепер нашим воїнам треба прориватись для того, щоб зайти на ці позиції і також з великим ризиком виходити", - зазначив він.

За даними військового, наразі неможливі ні нормальна логістика, ні нормальне забезпечення, ні евакуація поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог використовує цивільну забудову в Покровську для запуску БпЛА та ведення аеророзвідки,- 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Розширення кілзони

"Я не бачу в таких умовах доцільності втримувати позиції, при утриманні яких ми зазнаємо втрат більших, ніж зазнає ворог. Я вважаю, що сучасна високотехнологічна війна дозволяє нам, навпаки, замість того, щоб потрапляти в кілзони ворога, зараз тактичне мистецтво полководців, воєначальників, полягає в тому, що треба примушувати ворога працювати в наших кілзонах, там де саме наші БпЛА мають технологічні і тактичні переваги по знищенню живої сили і не потрапляти самим в такі пастки. Коли ми говоримо про кілзону, то необхідно відмітити, що кілзона зараз - це і є основний вид наземного бою. І для того, щоб мати тактичну перевагу, треба створити умови, коли твої оператори БпЛА працюють краще за операторів БпЛА ворога. Тобто і ворог змушений діяти там в тих умовах, де його зручно знаходити і знищувати, а свої позиції прикриваються", - додав Бутусов.

Також читайте: Ворог використовує Покровськ для накопичення особового складу та техніки: зафіксовано 90 танкову дивізію РФ, - 7 корпус ДШВ

Автор: 

Донецька область (11174) Бутусов Юрій (3657) Покровськ (1330) Мирноград (272) Покровський район (1755)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Нажаль ті шмигальовськи 20 міліонів дронів - то суцільна брехня для лохторату зеленского - нема чим свою кілзону робити. І міни браковані і снаряди браковані. Ось це все браковане і постачає в ЗСУ клаптик землі " дінастія зеленкого". По переду ще багато втрат і людей і країни, з таким презедентом.
показати весь коментар
17.05.2026 14:23 Відповісти
+5
Сирок не баче, все нормально все стабільно
показати весь коментар
17.05.2026 14:23 Відповісти
+4
...ще півроку тому. Але ж політична доцільність... Зєля командує а пармезан відповідає "Єсть".
показати весь коментар
17.05.2026 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
значить треба відходити.
показати весь коментар
17.05.2026 14:14 Відповісти
...ще півроку тому. Але ж політична доцільність... Зєля командує а пармезан відповідає "Єсть".
показати весь коментар
17.05.2026 14:37 Відповісти
Сирського потрібно знімати, він просрав черговий рубіж.
показати весь коментар
17.05.2026 15:51 Відповісти
Зеленський неспроможний виграти війну, він боїться мобілізації і не здатен призначити успішного Головнокомандувача!
показати весь коментар
17.05.2026 15:52 Відповісти
До Ужгорода?
показати весь коментар
17.05.2026 14:47 Відповісти
Навіщо тоді взагалі воювати.
показати весь коментар
17.05.2026 14:52 Відповісти
щоб перемогти. нє?
показати весь коментар
17.05.2026 15:07 Відповісти
Відвойовуючи території з-під Варшави ти якраз покладеш всіх українців, яких начеб-то зберіг!
показати весь коментар
17.05.2026 16:02 Відповісти
Нажаль ті шмигальовськи 20 міліонів дронів - то суцільна брехня для лохторату зеленского - нема чим свою кілзону робити. І міни браковані і снаряди браковані. Ось це все браковане і постачає в ЗСУ клаптик землі " дінастія зеленкого". По переду ще багато втрат і людей і країни, з таким презедентом.
показати весь коментар
17.05.2026 14:23 Відповісти
Сирок не баче, все нормально все стабільно
показати весь коментар
17.05.2026 14:23 Відповісти
Нема там ніяких позицій вже пів року як. Там українські ДРГ заходили в північний Покровськ між Грішино і Родинськім.
показати весь коментар
17.05.2026 14:25 Відповісти
Доки творожніков не загонить війська в "котел"- не заспокоїться.
показати весь коментар
17.05.2026 14:35 Відповісти
для хабада мають значення, розкажіть краще як там в скелі зашибісь
показати весь коментар
17.05.2026 14:44 Відповісти
Це нас так поступово підводять, що Покровськ треба здати...
показати весь коментар
17.05.2026 14:57 Відповісти
так рашисьы в покровске, что от нас зависит? сил нет выбить
показати весь коментар
17.05.2026 15:46 Відповісти
А "вирівняти фронт", "відійти на завчасно підготовлені позиції", " зберегти життя військовим"?
показати весь коментар
17.05.2026 15:57 Відповісти
Він військовий ? Він в темі?
В 2014- 15 купа Експердів волала що Порох здає, порох в торговлі на крові, Порох душить патріотів в котлах" тощо.. але Марік та Бердянськ той Порох не здав!!
показати весь коментар
17.05.2026 15:14 Відповісти
 
 