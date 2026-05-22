У ДШВ спростували заяву DeepState про повну окупацію Покровська: Оборонна операція триває
У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ спростовують інформацію про те, що Покровськ та Мирноград повністю захоплені російськими окупантами.
Про це в коментарі hromadske заявив старший офіцер відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ лейтенант Сергій Лефтер, передає Цензор.НЕТ.
Що каже ДШВ?
"Триває оборонна операція Покровська. Сили оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях міста", - зазначив Сергій Лефтер.
Інформацію про наявність українських позицій у місті також підтвердив офіцер 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. За його словами, наші військові продовжують тримати оборону, здійснювати вогневе ураження ворога та підтримувати зв'язок із підрозділами.
"Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо, ми їх годуємо, ми бачимо, як вони вибігають і забирають свої посилки або десь відпрацьовують по противнику. Також передають інформацію про те, що чують, що бачать і відповідно до цього ми можемо наносити вогневе ураження", - зазначив співрозмовник видання.
Заява аналітиків
- Нагадаємо, раніше співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий заявив в інтерв'ю Radio NV, що Покровськ та Мирноград окуповані, а подальше утримання Покровська вважає неможливим.
Погорілий, зокрема, критично висловився щодо стратегії командування на цій ділянці фронту:
"Згадати тільки той "штурм" 425-го, де ми просто бездарно втратили людей і техніку... Ми його [Покровськ] втратили. Збережімо життя людей, працюймо якось по-іншому. Чомусь у вищому військовому командуванні вважають, що це неправильно. Треба до останнього тримати Покровськ, бо якась там інформаційна війна, ще щось. Ні, люди. І паралельно у нас згори робляться заяви про те, що бережемо людей, це найвища цінність і тому подібне. Але дії, на жаль, показують інше", - стверджував він.
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!
15 офіцерів керують 3-4 солдатами, самі ховаються, а солдатів відправляють на вірну смерть, потім наступних...
Вже є указ про ротацію через 2 місяці, і де вона? Чи в них там з головою не все добре, чи диверсанти. Коли будуть воювати ті, що давали присягу - офіцери мають не тільки командувати, а і відправлятись на фронт простими піхотинцями, бо їх цілий мільйон, силовики, охоронці мали б воювати хоча б по черзі, молоді відставники, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, мільйони мають зброю і право на неї, закінчували кафедри, заклади.. А хапають хворих людей. Нащо ви кінчених наркоманів і психічно хворих притягнули на фронт, самі з головою не дружите?
З 15 травня не було тут DeepState. Навіщо знову публікувати брехню цих зрадників в той час, коли найпотужніший президент звільняє країну?