У ДШВ спростували заяву DeepState про повну окупацію Покровська: Оборонна операція триває

У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ спростовують інформацію про те, що Покровськ та Мирноград повністю захоплені російськими окупантами.

Про це в коментарі hromadske заявив старший офіцер відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ лейтенант Сергій Лефтер, передає Цензор.НЕТ.

Що каже ДШВ?

"Триває оборонна операція Покровська. Сили оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях міста", - зазначив Сергій Лефтер.

Інформацію про наявність українських позицій у місті також підтвердив офіцер 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. За його словами, наші військові продовжують тримати оборону, здійснювати вогневе ураження ворога та підтримувати зв'язок із підрозділами.

"Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо, ми їх годуємо, ми бачимо, як вони вибігають і забирають свої посилки або десь відпрацьовують по противнику. Також передають інформацію про те, що чують, що бачать і відповідно до цього ми можемо наносити вогневе ураження", - зазначив співрозмовник видання.

Заява аналітиків

Нагадаємо, раніше співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий заявив в інтерв'ю Radio NV, що Покровськ та Мирноград окуповані, а подальше утримання Покровська вважає неможливим.

Погорілий, зокрема, критично висловився щодо стратегії командування на цій ділянці фронту:

"Згадати тільки той "штурм" 425-го, де ми просто бездарно втратили людей і техніку... Ми його [Покровськ] втратили. Збережімо життя людей, працюймо якось по-іншому. Чомусь у вищому військовому командуванні вважають, що це неправильно. Треба до останнього тримати Покровськ, бо якась там інформаційна війна, ще щось. Ні, люди. І паралельно у нас згори робляться заяви про те, що бережемо людей, це найвища цінність і тому подібне. Але дії, на жаль, показують інше", - стверджував він.

