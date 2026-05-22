УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20778 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку
1 079 12

У ДШВ спростували заяву DeepState про повну окупацію Покровська: Оборонна операція триває

покровськ

У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ спростовують інформацію про те, що Покровськ та Мирноград повністю захоплені російськими окупантами.

Про це в коментарі hromadske заявив старший офіцер відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ лейтенант Сергій Лефтер, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже ДШВ?

"Триває оборонна операція Покровська. Сили оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях міста", - зазначив Сергій Лефтер.

Інформацію про наявність українських позицій у місті також підтвердив офіцер 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. За його словами, наші військові продовжують тримати оборону, здійснювати вогневе ураження ворога та підтримувати зв'язок із підрозділами.

"Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо, ми їх годуємо, ми бачимо, як вони вибігають і забирають свої посилки або десь відпрацьовують по противнику. Також передають інформацію про те, що чують, що бачать і відповідно до цього ми можемо наносити вогневе ураження", - зазначив співрозмовник видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи 7-го корпусу ДШВ за 3 дні знищили та уразили 10 російських гармат під Покровськом. ВIДЕО

Заява аналітиків

  • Нагадаємо, раніше співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий заявив в інтерв'ю Radio NV, що Покровськ та Мирноград окуповані, а подальше утримання Покровська вважає неможливим.

Погорілий, зокрема, критично висловився щодо стратегії командування на цій ділянці фронту:

"Згадати тільки той "штурм" 425-го, де ми просто бездарно втратили людей і техніку... Ми його [Покровськ] втратили. Збережімо життя людей, працюймо якось по-іншому. Чомусь у вищому військовому командуванні вважають, що це неправильно. Треба до останнього тримати Покровськ, бо якась там інформаційна війна, ще щось. Ні, люди. І паралельно у нас згори робляться заяви про те, що бережемо людей, це найвища цінність і тому подібне. Але дії, на жаль, показують інше", - стверджував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утримання позицій на північних околицях Покровська і Мирнограда вже не має тактичної вигоди для Сил оборони, - Бутусов

Автор: 

Донецька область (11205) ДШВ Десантно-штурмові війська (469) Покровськ (1336) Мирноград (273) Покровський район (1765) DeepState (542)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Нічого офіцери не бачать, форму можуть орки одіти, кругом брехня... Офіцер навіть за статутом має бути поруч, це зрадники.
показати весь коментар
22.05.2026 23:08 Відповісти
+1
Статут застарів, коли він писався не було беспілотників, наразі всі армії так воюють. Тому вибити управління це першочергова задача у війні.
показати весь коментар
22.05.2026 23:12 Відповісти
+1
Це все то так, але якщо я наприклад вальну орка, одіну його форму білу або червону пов'язку та заговорю російською, хто мене впізнає, та ніхто. Навпаки впевнений вже відбувається.
показати весь коментар
22.05.2026 23:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого офіцери не бачать, форму можуть орки одіти, кругом брехня... Офіцер навіть за статутом має бути поруч, це зрадники.
показати весь коментар
22.05.2026 23:08 Відповісти
Статут застарів, коли він писався не було беспілотників, наразі всі армії так воюють. Тому вибити управління це першочергова задача у війні.
показати весь коментар
22.05.2026 23:12 Відповісти
Це все то так, але якщо я наприклад вальну орка, одіну його форму білу або червону пов'язку та заговорю російською, хто мене впізнає, та ніхто. Навпаки впевнений вже відбувається.
показати весь коментар
22.05.2026 23:17 Відповісти
Як казав Бровді, якщо я не помиляюсь, "поки до Бахмута долітають наші дрони-- місто не окуповане повністю" . Може не дослівно, але сенс зрозумілий. До Бахмута досі долітають наші дрони, значить він "не повністю окупований". Те саме і з Покровськом.
показати весь коментар
22.05.2026 23:10 Відповісти
москва теж наша.
показати весь коментар
22.05.2026 23:21 Відповісти
Ваша ваша
показати весь коментар
23.05.2026 00:16 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2026 23:26 Відповісти
Бо людейн а смерть відправляєте і самі катуєте, он в Скелі нова смерть:
https://www.youtube.com/shorts/23v7wz5BCgM
https://www.youtube.com/watch?v=hsd8CUE-FVw
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!
15 офіцерів керують 3-4 солдатами, самі ховаються, а солдатів відправляють на вірну смерть, потім наступних...
https://www.youtube.com/shorts/NqlCVWUZBcQ

Вже є указ про ротацію через 2 місяці, і де вона? Чи в них там з головою не все добре, чи диверсанти. Коли будуть воювати ті, що давали присягу - офіцери мають не тільки командувати, а і відправлятись на фронт простими піхотинцями, бо їх цілий мільйон, силовики, охоронці мали б воювати хоча б по черзі, молоді відставники, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, мільйони мають зброю і право на неї, закінчували кафедри, заклади.. А хапають хворих людей. Нащо ви кінчених наркоманів і психічно хворих притягнули на фронт, самі з головою не дружите?
показати весь коментар
22.05.2026 23:34 Відповісти
С начала 2026 года Силам обороны Украины удалось освободить 590 километров нашей территории. Позиции украинских защитников сейчас сильнее, чем в предыдущие годы. Джерело: https://censor.net/ua/n4004630

З 15 травня не було тут DeepState. Навіщо знову публікувати брехню цих зрадників в той час, коли найпотужніший президент звільняє країну?
показати весь коментар
22.05.2026 23:34 Відповісти
😊
показати весь коментар
23.05.2026 00:14 Відповісти
Ті люди, що вибігають за посилками - партизани? Партизанському командиру Ковпаку теж посилки скидали з літаків під час Другої світової.
показати весь коментар
22.05.2026 23:52 Відповісти
 
 