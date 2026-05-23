РФ усиливает давление на флангах Покровска и Мирнограда: накапливает артиллерию в жилой застройке, - 7-й корпус ДШВ

Российские войска используют жилую застройку Покровска и Мирнограда для размещения артиллерии и усиливают давление на флангах агломерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире АрмияTV рассказал начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ полковник Владимир Полевой.

"Артиллерия на самом деле все еще страшное оружие. Но артиллерийские позиции врага в конце концов обнаруживаются, и мы активно уничтожаем их, потому что имеем возможности для обнаружения, а затем поражения позиций российской артиллерии в районе Покровска и Мирнограда", - отметил Полевой.

По его словам, каких-либо изменений в действиях россиян не произошло.

"Враг наращивает давление на флангах группировки, обороняющей Покровско-Мирноградскую агломерацию. На правом фланге у нас поселок Гришино и эта долина реки, по которой продвигается враг, а на левом фланге - позиции в районе Родинского. Противник активизировал штурмы именно в Родинском. Очевидно, хотел бы завести туда команды пилотов, которые помогли бы ему отодвинуть зону боевых действий дальше от своих позиций", - отметил Полевой.

Что предшествовало?

Накануне в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ опровергли информацию о том, что Покровск и Мирноград полностью захвачены российскими оккупантами.

