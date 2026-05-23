РФ активизировала штурмы на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Российские войска продолжают активные штурмы на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Всего на фронте за прошедшие сутки, 22 мая, зафиксировано 216 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 83 авиаудара, сбросил 264 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9753 дрона-камикадзе и осуществил 3195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Товстодубово и Пустогород Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений, враг осуществил 81 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением реактивных систем залпового огня, нанес пять авиационных ударов, применил 10 управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Терново, Гранов и Нововасильевка.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять вражеских атак вблизи населенных пунктов Глушковка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 12 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Торское, Озерное, Дробышево, Диброва, Ямполь и Лиман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы батальона "Fireflies" уничтожили НРК с боекомплектом: "От НРК противника осталась лишь воронка". ВИДЕО

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Тихоновка.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Иванополья, Новодмитровки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Вильне, Белицкое, Родинское, Александровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Торецкое, Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Кучеров Яр, Новопавловка и Новоподогородное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделения 7-го корпуса ДШВ за 3 дня уничтожили и поразили 10 российских орудий под Покровском. ВИДЕО

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Вербовое и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новое Запорожье, Злагода, Сладкое, Староукраинка, Доброполье, Горькое, Зализнычное, Воздвижовка, Еленокстантиновка и Чаривное.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Голая Пристань и Заплава.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, девять районов сосредоточения личного состава и вражескую артиллерийскую систему.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также враг потерял пять танков, пять боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, четыре наземных робототехнических комплекса, 1819 беспилотных летательных аппаратов, 201 единицу автомобильной и пять единиц специальной техники.