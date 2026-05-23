РФ активізувала штурми на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Російські війська продовжують активні штурми на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Загалом на фронті за минулу добу, 22 травня, зафіксовано 216 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли України

Вчора противник здійснив 83 авіаційні удари, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9753 дрони-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове та Пустогород Сумської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень, ворог здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав п’яти авіаційних ударів, застосував 10 керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Тернове, Гранів та Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили п’ять ворожих атак поблизу населених пунктів Глушківка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Торське, Озерне, Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці батальйону "Fireflies" знищили НРК з боєкомплектом: "Від НРК противника залишилася лише вирва". ВIДЕО

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Новодмитрівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Торецьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Кучерів Яр, Новопавлівка та Новопідгородне.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи 7-го корпусу ДШВ за 3 дні знищили та уразили 10 російських гармат під Покровськом. ВIДЕО

На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Вербове та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Солодке, Староукраїнка, Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки у районах населених пунктів Гола Пристань та Заплава.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дев’ять районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 950 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1819 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.