Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 354 810 (+950 за добу), 11 949 танків, 42 579 артсистем, 24 599 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 354 810 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 354 810 (+950) осіб
- танків – 11 949 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 599 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 579 (+68) од.
- РСЗВ – 1 799 (+1) од.
- засоби ППО – 1 394 (+4) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 444 (+4) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 306 478 (+1 819) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 406 (+201) од.
- спеціальна техніка – 4 212 (+5) од.
293!! одиниці знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Броня та НРК норм, логістика, спецтехніка, ППО та арта супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 354 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
Як гарно!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦