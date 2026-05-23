Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 354 810 (+950 за добу), 11 949 танків, 42 579 артсистем, 24 599 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 354 810 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 354 810 (+950) осіб 
  • танків  – 11 949 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 599 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 579 (+68) од.
  • РСЗВ  – 1 799 (+1) од.
  • засоби ППО  – 1 394 (+4) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 444 (+4) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 306 478 (+1 819) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 98 406 (+201) од.
  • спеціальна техніка – 4 212 (+5) од.

Втрати ворога 23 травня

Гарно попрацювали! Слава ЗСУ!
23.05.2026 07:29 Відповісти
Для того, щоб настав якийсь "перелом" у війні - потрібен НАСТУП... Наступ можливий лише тоді, коли настане можливість накопичить значну кількість техніки та живої сили, у безпосередній близькості до лінії фронту. А це, зараз, зробить дуже важко, бо з обох сторін - "кіллзона" в кілька десятків кілометрів... Тому те, що зараз твориться на фронті, називається "тупим перемелюванням "м'яса"... І не на користь кацапів - бо вони рвуться наступать, а у наступаючої сторони втрати ЗАВЖДИ, в кілька разів перевищують втрати оборонців. Бо, щоб наступать - треба, спочатку, вилізти з укриття, на незахищений простір. А оборонцям цього не потрібно...
23.05.2026 07:30 Відповісти
Німеччина Першу світову програла без наступу її супротивників. А ******* позиційна війна більше схожа на Першу світову, ніж, наприклад, на Другу.
23.05.2026 10:19 Відповісти
Так я давно пишу про "Верденську м'ясорубку"... Єдині відмінності - в російсько-українській війні активні наступальні дії застосовує лише одна сторона, і змінилися засоби ураження...
23.05.2026 10:36 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
23.05.2026 07:54 Відповісти
скільки літаків втратили свинособаки...з 45 хв..https://youtu.be/PqeWZePHIl4
23.05.2026 08:19 Відповісти
Минув 4476 день москальсько-української війни.
293!! одиниці знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Броня та НРК норм, логістика, спецтехніка, ППО та арта супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 354 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
23.05.2026 08:43 Відповісти
23.05.2026 08:48 Відповісти
Ого, ППОшечки! 🛬💥💥💥💥
Як гарно!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
23.05.2026 10:21 Відповісти
 
 