Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 354 810 (+950 за сутки), 11 949 танков, 42 579 артиллерийских систем, 24 599 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 354 810 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 354 810 (+950) человек 
  • танков – 11 949 (+5) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 599 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 42 579 (+68) шт.
  • РСЗО – 1 799 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 394 (+4) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 444 (+4) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 306 478 (+1 819) шт.
  • крылатые ракеты – 4 632 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 98 406 (+201) шт.
  • специальная техника – 4 212 (+5) ед.

Потери врага 23 мая

Гарно попрацювали! Слава ЗСУ!
23.05.2026 07:29 Ответить
Для того, щоб настав якийсь "перелом" у війні - потрібен НАСТУП... Наступ можливий лише тоді, коли настане можливість накопичить значну кількість техніки та живої сили, у безпосередній близькості до лінії фронту. А це, зараз, зробить дуже важко, бо з обох сторін - "кіллзона" в кілька десятків кілометрів... Тому те, що зараз твориться на фронті, називається "тупим перемелюванням "м'яса"... І не на користь кацапів - бо вони рвуться наступать, а у наступаючої сторони втрати ЗАВЖДИ, в кілька разів перевищують втрати оборонців. Бо, щоб наступать - треба, спочатку, вилізти з укриття, на незахищений простір. А оборонцям цього не потрібно...
23.05.2026 07:30 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
23.05.2026 07:54 Ответить
скільки літаків втратили свинособаки...з 45 хв..https://youtu.be/PqeWZePHIl4
23.05.2026 08:19 Ответить
Минув 4476 день москальсько-української війни.
293!! одиниці знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Броня та НРК норм, логістика, спецтехніка, ППО та арта супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 354 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
23.05.2026 08:43 Ответить
23.05.2026 08:48 Ответить
 
 