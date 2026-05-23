Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 354 810 (+950 за сутки), 11 949 танков, 42 579 артиллерийских систем, 24 599 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 354 810 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 354 810 (+950) человек
- танков – 11 949 (+5) шт.
- боевых бронированных машин – 24 599 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 42 579 (+68) шт.
- РСЗО – 1 799 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 394 (+4) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 444 (+4) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 306 478 (+1 819) шт.
- крылатые ракеты – 4 632 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 98 406 (+201) шт.
- специальная техника – 4 212 (+5) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
293!! одиниці знищеної техніки та 950 чумардосів за день.
Броня та НРК норм, логістика, спецтехніка, ППО та арта супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 354 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.