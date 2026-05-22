Враг совершил 166 атак и запустил почти 6 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

С начала суток 22 мая на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 52 авиаудара, сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5984 дрона-камикадзе и осуществил 2279 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло четыре боестолкновения. Противник нанес пять авиационных ударов, применил десять управляемых бомб, осуществил 58 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Терновое и Нововасильевка. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня произошло три боестолкновения вблизи населенных пунктов Глушковка и Новоплатоновка. Одно боестолкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Торское, Озерное, Дробышево, Диброва, Ямполь и Лиман. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Никифоровка.

Силы обороны успешно отразили семь вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Иванополья и Степановки. До сих пор продолжаются два боевые столкновения.

На Покровском направлении враг совершил 29 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Родинское, Александровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Торецкое, Дорожное, Новоалександровка, Удачное и Новоподогородное. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 37 оккупантов и 11 ранено; уничтожено четыре единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники врага, повреждено три единицы автомобильной техники и три пушки. Уничтожено или подавлено 232 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Вербовое и Запорожское.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Гиркое, Зализнычное, Воздвижевка, Еленокстантиновка и Чаривное. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три наступательных действия врага в районах населенных пунктов Голая Пристань и Заплава.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

