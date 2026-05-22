На фронте зафиксировано 54 боестолкновения, наиболее активно враг действует на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 22 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Сопич, Прогресс, Нововасильевка, Рыжевка, Товстодубово, Лужки, Горожанка, Тополя, Заречье, Рогизное, Искрисковщина.

В Черниговской области – Клюсы и Бериловка.

Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Пустогород и Товстодубово Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник осуществил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня, кроме того, нанес четыре авиаудара, сбросив семь управляемых бомб.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Нововасильевка.

На Купянском направлении сегодня произошло одно боестолкновение вблизи населенного пункта Глушковка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Ямполь и Лиман, в настоящее время продолжаются еще две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Торского и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

По данным Генштаба, на Краматорском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки и Степановки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Родинское, Александровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Удачное и Новоподогородное. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Вербовое и Запорожское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направленииСилы обороны успешно отразили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Гиркое, Зализнычное, Воздвижевка, Еленокстантиновка и Чаривное. Одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении враг провел одну атаку позиций наших защитников в районе населенного пункта Голая Пристань.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.