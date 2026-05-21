Силы обороны прижали россиян к границе возле Великого Бурлука, - Трегубов

На Великобурлукском направлении украинские войска смогли оттеснить российских оккупантов к границе.

Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Великобурлукское направление

Так, по его словам, в настоящее время наблюдается положительная динамика на Великобурлукском направлении и изменение ситуации на приграничных участках фронта.

"Далее ситуация довольно позитивная. Позитивная динамика на Великобурлукском направлении, где россиян фактически прижали к границе, где (они, — ред.) потеряли два населенных пункта за последний месяц. Великобурлукское направление вернулось к тому формату, который был где-то год назад", — рассказал спикер.

Волчанское направление

Также он отметил, что российские войска продолжают давление на Волчанском направлении и в приграничной зоне Сумской области, однако потеряли темп наступательных действий.

"Они уже не идут дальше, а просто пытаются закрепиться в той приграничной зоне, в которой они сейчас находятся", - добавил спикер.

