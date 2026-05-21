Сили оборони притисли росіян до кордону біля Великого Бурлука, - Трегубов

На Великобурлуцькому напрямку українські сили змогли притиснути російських окупантів до кордону.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Великобурлуцький напрямок

Так, за його словами нині спостерігається позитивна динаміка на Великобурлуцькому напрямку та зміна ситуації на прикордонних ділянках фронту.

"Далі ситуація доволі позитивна. Позитивна динаміка на Великобурлуцькому напрямку, де росіян фактично притисли до кордону, де (вони, - ред.) втратили два населені пункти за останній місяць. Великобурлицький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому", - розповів речник.

Також читайте: Російські військові досі є у Куп’янську, - Трегубов

Вовчанський напрямок

Також він зазначив, що російські війська продовжують тиск на Вовчанському напрямку та в прикордонні Сумської області, однак втратили темп наступальних дій.

"Вони вже не йдуть далі, а просто намагаються закріплюватися в тій прикордонній зоні, в якій вони зараз перебувають", - додав речник.

Також читайте: Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині, - УОС