Сили оборони притисли росіян до кордону біля Великого Бурлука, - Трегубов

Ситуація на Великобурлуцькому напрямку

На Великобурлуцькому напрямку українські сили змогли притиснути російських окупантів до кордону.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Великобурлуцький напрямок

Так, за його словами нині спостерігається позитивна динаміка на Великобурлуцькому напрямку та зміна ситуації на прикордонних ділянках фронту.

"Далі ситуація доволі позитивна. Позитивна динаміка на Великобурлуцькому напрямку, де росіян фактично притисли до кордону, де (вони, - ред.) втратили два населені пункти за останній місяць. Великобурлицький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому", - розповів речник.

Вовчанський напрямок

Також він зазначив, що російські війська продовжують тиск на Вовчанському напрямку та в прикордонні Сумської області, однак втратили темп наступальних дій.

"Вони вже не йдуть далі, а просто намагаються закріплюватися в тій прикордонній зоні, в якій вони зараз перебувають", - додав речник.

Треба не притиснути, а знищити їх на кордоні!
21.05.2026 13:22 Відповісти
То ж Тєрєхов! Він не щнаж, що коли Василько притис Марічку до плоту, то від цього не завжди Марічці є неприємно.
21.05.2026 13:39 Відповісти
Прямо поет якийсь.
Кодон - це уявна лінія, і якщо це не природня перешкода, то "притиснути" до уявної лінії неможливо
21.05.2026 13:36 Відповісти
Фізично ні, але уявно можна)
21.05.2026 13:42 Відповісти
А уява у Трегубова огого)
21.05.2026 13:47 Відповісти
 
 