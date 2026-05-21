УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8557 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Харківщині
2 100 11

Російські військові досі є у Куп’янську, - Трегубов

У Силах оборони спростували інформацію про повне звільнення Куп’янська

Російські військові все ще перебувають у Куп’янську, хоча їхня кількість мінімальна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"По Куп'янську маю спростувати заяву "Хартії". Це, на жаль, просто неправда. Ситуація має некоректне цитування. На жаль, підрозділи ворога в місті все ще перебувають. Їх мінімальна кількість, але вони там є", - заявив він.

За словами Трегубова, поширена напередодні інформація з'явилася через некоректне цитування та дезінформувала суспільство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не можуть проникнути в Куп’янськ, однак спроб не полишають, - Трегубов

"Дуже погано, що вчора пройшла так масово інформація від початку з не дуже коректним цитуванням і не дуже вдалим. Це трішки дезінформувало суспільство. Хотілося б, щоб така інформація відповідала дійсності", - додав речник.

Що передувало?

Напередодні командир третьої роти першого батальйону "Хартії" на позивний Занудав коментарі  Суспільне.Харків заявив, що наразі українські сили повністю контролюють Куп'янськ у Харківській області, незважаючи на спроби російських підрозділів проникнути в місто малими групами.

Російські підрозділи намагаються проникати в район Куп'янська малими групами, використовуючи густу рослинність для маскування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині, - УОС

Автор: 

бойові дії (5845) Харківська область (2723) Куп’янський район (735) Куп’янськ (1116)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
їх там вже раз сто знищили, особисто Трегубовим
показати весь коментар
21.05.2026 12:18 Відповісти
+1
І що вони там роблять?
показати весь коментар
21.05.2026 12:41 Відповісти
+1
Якесь дивне формулювання "підрозділи але їх там незначна кількість"(((Підрозділи?Два взоди?Три відділення?Рота ?Полк?((((А ми з хєрасімова сміємося(((((
показати весь коментар
21.05.2026 12:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як вони можуть бути у Куп'янську якщо їх там уже знищили, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
показати весь коментар
21.05.2026 12:14 Відповісти
їх там вже раз сто знищили, особисто Трегубовим
показати весь коментар
21.05.2026 12:18 Відповісти
Трегубова під трибунал за сіяння паніки.
показати весь коментар
21.05.2026 12:44 Відповісти
Шановний, щоб не було різних інсинуацій, пропоную Вам екскурсію в Куп'янськ за програмою вихідного дня.
показати весь коментар
21.05.2026 13:18 Відповісти
І що вони там роблять?
показати весь коментар
21.05.2026 12:41 Відповісти
Годують вошей.
показати весь коментар
21.05.2026 12:58 Відповісти
Якесь дивне формулювання "підрозділи але їх там незначна кількість"(((Підрозділи?Два взоди?Три відділення?Рота ?Полк?((((А ми з хєрасімова сміємося(((((
показати весь коментар
21.05.2026 12:49 Відповісти
Ви визначтеся! То є то нема, наче якісь спартанці
показати весь коментар
21.05.2026 12:57 Відповісти
Купянськ настільки важливий логістичний центр, а тепер ще й політично заангажований з обох сторін, як центр бойової слави, що істинний стан речей знають лише ті, хто там безпосередньо сипе перцю оркам під хвіст!
показати весь коментар
21.05.2026 13:10 Відповісти
https://deepstatemap.live/#16/49.7182574/37.6085722 Діпстейт показує, що є.
І ситуація незмінна вже давно. Мабуть не можуть перерізати їм постачання
показати весь коментар
21.05.2026 13:13 Відповісти
якось домовтеся - кажіть що є рашисти, конкретно..Бр сьогодні і вчора промелькнуор, що окупант відсутній в Купянську
показати весь коментар
21.05.2026 13:58 Відповісти
 
 