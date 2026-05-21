Російські військові досі є у Куп’янську, - Трегубов

Російські військові все ще перебувають у Куп’янську, хоча їхня кількість мінімальна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"По Куп'янську маю спростувати заяву "Хартії". Це, на жаль, просто неправда. Ситуація має некоректне цитування. На жаль, підрозділи ворога в місті все ще перебувають. Їх мінімальна кількість, але вони там є", - заявив він.

За словами Трегубова, поширена напередодні інформація з'явилася через некоректне цитування та дезінформувала суспільство.

"Дуже погано, що вчора пройшла так масово інформація від початку з не дуже коректним цитуванням і не дуже вдалим. Це трішки дезінформувало суспільство. Хотілося б, щоб така інформація відповідала дійсності", - додав речник.

Що передувало?

Напередодні командир третьої роти першого батальйону "Хартії" на позивний Занудав коментарі Суспільне.Харків заявив, що наразі українські сили повністю контролюють Куп'янськ у Харківській області, незважаючи на спроби російських підрозділів проникнути в місто малими групами.

Російські підрозділи намагаються проникати в район Куп'янська малими групами, використовуючи густу рослинність для маскування.

