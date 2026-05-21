Российские военные до сих пор есть в Купянске, - Трегубов

Российские военные по-прежнему находятся в Купянске, хотя их число минимально.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"По Купянску должен опровергнуть заявление "Хартии". Это, к сожалению, просто неправда. Ситуация неверно интерпретирована. К сожалению, подразделения врага в городе все еще находятся. Их количество минимальное, но они там есть", - заявил он.

По словам Трегубова, распространенная накануне информация появилась из-за некорректной цитаты и дезинформировала общество.

"Очень плохо, что вчера так массово распространилась информация, изначально с не очень корректной и не очень удачной цитатой. Это немного дезинформировало общество. Хотелось бы, чтобы такая информация соответствовала действительности", - добавил спикер.

Что предшествовало?

Накануне командир третьей роты первого батальона "Хартии" с позывным Зануда в комментарии Суспільне.Харьков заявил, что в настоящее время украинские силы полностью контролируют Купянск в Харьковской области, несмотря на попытки российских подразделений проникнуть в город небольшими группами.

Российские подразделения пытаются проникать в район Купянска небольшими группами, используя густую растительность для маскировки.

