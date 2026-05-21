Новости Боевые действия на Харьковщине
1 781 10

Российские военные до сих пор есть в Купянске, - Трегубов

В Силах обороны опровергли информацию о полном освобождении Купянска

Российские военные по-прежнему находятся в Купянске, хотя их число минимально.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"По Купянску должен опровергнуть заявление "Хартии". Это, к сожалению, просто неправда. Ситуация неверно интерпретирована. К сожалению, подразделения врага в городе все еще находятся. Их количество минимальное, но они там есть", - заявил он.

По словам Трегубова, распространенная накануне информация появилась из-за некорректной цитаты и дезинформировала общество.

"Очень плохо, что вчера так массово распространилась информация, изначально с не очень корректной и не очень удачной цитатой. Это немного дезинформировало общество. Хотелось бы, чтобы такая информация соответствовала действительности", - добавил спикер.

Что предшествовало?

Накануне командир третьей роты первого батальона "Хартии" с позывным Зануда в комментарии Суспільне.Харьков заявил, что в настоящее время украинские силы полностью контролируют Купянск в Харьковской области, несмотря на попытки российских подразделений проникнуть в город небольшими группами.

Российские подразделения пытаются проникать в район Купянска небольшими группами, используя густую растительность для маскировки.

боевые действия (6075) Харьковская область (2678) Купянский район (736) Купянск (992)
Як вони можуть бути у Куп'янську якщо їх там уже знищили, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
21.05.2026 12:14 Ответить
їх там вже раз сто знищили, особисто Трегубовим
21.05.2026 12:18 Ответить
Трегубова під трибунал за сіяння паніки.
21.05.2026 12:44 Ответить
Шановний, щоб не було різних інсинуацій, пропоную Вам екскурсію в Куп'янськ за програмою вихідного дня.
21.05.2026 13:18 Ответить
І що вони там роблять?
21.05.2026 12:41 Ответить
Годують вошей.
21.05.2026 12:58 Ответить
Якесь дивне формулювання "підрозділи але їх там незначна кількість"(((Підрозділи?Два взоди?Три відділення?Рота ?Полк?((((А ми з хєрасімова сміємося(((((
21.05.2026 12:49 Ответить
Ви визначтеся! То є то нема, наче якісь спартанці
21.05.2026 12:57 Ответить
Купянськ настільки важливий логістичний центр, а тепер ще й політично заангажований з обох сторін, як центр бойової слави, що істинний стан речей знають лише ті, хто там безпосередньо сипе перцю оркам під хвіст!
21.05.2026 13:10 Ответить
https://deepstatemap.live/#16/49.7182574/37.6085722 Діпстейт показує, що є.
І ситуація незмінна вже давно. Мабуть не можуть перерізати їм постачання
21.05.2026 13:13 Ответить
 
 