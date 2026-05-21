Российские военные до сих пор есть в Купянске, - Трегубов
Российские военные по-прежнему находятся в Купянске, хотя их число минимально.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
"По Купянску должен опровергнуть заявление "Хартии". Это, к сожалению, просто неправда. Ситуация неверно интерпретирована. К сожалению, подразделения врага в городе все еще находятся. Их количество минимальное, но они там есть", - заявил он.
По словам Трегубова, распространенная накануне информация появилась из-за некорректной цитаты и дезинформировала общество.
"Очень плохо, что вчера так массово распространилась информация, изначально с не очень корректной и не очень удачной цитатой. Это немного дезинформировало общество. Хотелось бы, чтобы такая информация соответствовала действительности", - добавил спикер.
Что предшествовало?
Накануне командир третьей роты первого батальона "Хартии" с позывным Зануда в комментарии Суспільне.Харьков заявил, что в настоящее время украинские силы полностью контролируют Купянск в Харьковской области, несмотря на попытки российских подразделений проникнуть в город небольшими группами.
Российские подразделения пытаются проникать в район Купянска небольшими группами, используя густую растительность для маскировки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ситуація незмінна вже давно. Мабуть не можуть перерізати їм постачання