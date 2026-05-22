На фронті зафіксовано 54 боєзіткнення, найактивніше ворог діє на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 22 травня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Прогрес, Нововасилівка, Рижівка, Товстодубове, Лужки, Горожанка, Тополя, Заріччя, Рогізне, Іскрисківщина.

На Чернігівщині – Клюси та Берилівка.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Пустогород та Товстодубове Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім того, завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих бомб.

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь Сирського: У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку сьогодні відбулося одне боєзіткнення поблизу населеного пункту Глушківка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять боєзіткнень у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман, наразі тривають ще дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Торського та Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

За даними Генштабу, на Краматорському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.

Також читайте: Російські військові досі є у Куп’янську, - Трегубов

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Удачне та Новопідгородне. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Вербове та Запорізьке. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 20 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

Читайте: Сили оборони притисли росіян до кордону біля Великого Бурлука, - Трегубов

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну атаку позицій наших захисників у районі населеного пункту Гола Пристань.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.