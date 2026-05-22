Ворог здійснив 166 атак та запустив майже 6 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб

Від початку доби 22 травня на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник здійснив 52 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5984 дрони-камікадзе та здійснив 2279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник завдав п’яти авіаційних ударів, застосував десять керованих бомб, здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Читайте також: На фронті відбулося 177 боєзіткнень: найзапекліші бої точаться на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Тернове та Нововасилівка. Два боєзіткнення тривають.

позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Тернове та Нововасилівка. Два боєзіткнення тривають. На Куп’янському напрямку сьогодні відбулося три боєзіткнення поблизу населених пунктів Глушківка та Новоплатонівка. Одне боєзіткнення триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Торське, Озерне, Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили сім ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля та Степанівки. Досі тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Торецьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне та Новопідгородне. Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 37 окупантів та 11 поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та три гармати. Знищено або придушено 232 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Вербове та Запорізьке.

Читайте також: 197 боєзіткнень на фронті за добу, 43 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення. На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три наступальні дії ворога у районах населених пунктів Гола Пристань та Заплава.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Читайте також: На фронті зафіксовано 54 боєзіткнення, найактивніше ворог діє на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб