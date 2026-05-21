197 боєзіткнень на фронті за добу, 43 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 197 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 64 авіаційних ударів – скинув 184 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6063 дрони-камікадзе та здійснив 2279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБів та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Також читайте: Російські військові досі є у Куп’янську, - Трегубов

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове та в бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів в бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки. Одна з цих атак триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони притисли росіян до кордону біля Великого Бурлука, - Трегубов

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають три штурми окупантів, в районах населених пунктів Зарічне та в бік Лиману, Шийківки.



На Слов’янському напрямку противник штурмував два рази у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки.



На Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Міньківки.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та Новопідгороднє. Одна з цих атак іще триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та поранено 13, знищено одну одиницю автомобільної техніки. Також ушкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 12 укриттів противника та пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 278 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти проводили п’ять штурмових дій в районі Тернового та бік населених пунктів Вербове та Добропілля.

Також читайте: РФ найбільше атакує на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. МАПИ

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 23 атаки окупантів, одна з них іще триває. Ворог проводив штурмові дії у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник штурмував в районі Щербаків.



На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував в районі Антонівського мосту.



"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось". - зазначили в Генштабі.