197 боевых столкновений на фронте за сутки, 43 из них — на Покровском направлении, — Генштаб

Всего с начала суток произошло 197 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, и 64 авиационных удара – сбросил 184 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6063 дрона-камикадзе и осуществил 2279 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара с применением пяти КАБ и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Вильча, Синельниково и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении враг атаковал пять раз в сторону Куриловки, Ковшаровки, Новоплатоновки, Новоосиново и Глушковки. Одна из этих атак продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отражают три штурма оккупантов в районах населенных пунктов Заречное и в сторону Лимана, Шейковки.



На Славянском направлении противник дважды штурмовал в сторону Рай-Александровки и в районе Ризниковки.



На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Миньковки.



На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Вольное, Торецкое, Русин Яр, Степановка и в сторону Константиновки.

На Покровском направлении, по уточненной информации, враг совершил 43 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Каменка, Сергеевка, Удачное, Молодецкое, Новопавловка и Новоподогороднее. Одна из этих атак еще продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и ранено 13, уничтожена одна единица автомобильной техники. Также повреждены две единицы автомобильной техники, 12 укрытий противника и пункт управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 278 БПЛА различных типов.



На Александровском направлении оккупанты проводили пять штурмовых действий в районе Тернового и в сторону населенных пунктов Вербовое и Доброполье.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 23 атаки оккупантов, одна из них еще продолжается. Враг проводил штурмовые действия в сторону Нового Запорожья, Доброполья, Рыбного, Злагоды, Зализничного, Цветкового, Воздвижковки, Верхней Терсы, Староукраинки, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении противник штурмовал в районе Щербаков.



На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в районе Антоновского моста.



"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — отметили в Генштабе.