РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9285 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на юге
365 1

РФ наиболее активно атакует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

За прошедшие сутки произошло 233 боевых столкновения между Силами обороны и российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 98 авиационных ударов, сбросив 325 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8902 дрона-камикадзе и осуществил 3047 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 75 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности - в районах населенных пунктов Пустогород и Толстодубово Сумской области.

 Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы противника и одну артиллерийскую систему врага.

Читайте также: Летняя наступательная кампания РФ будет сосредоточена в Донецкой области, - Палиса

 Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло шесть боестолкновений, агрессор нанес два авиационных удара с применением семи КАБ, осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Избицкого и в районах Старицы и Лимана.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Купянском направлении враг атаковал семь раз в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка и Новоосиново.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Озерное, Ставки, Лиман, Ямполь.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Славянском направлении противник штурмовал пять раз в районах населенных пунктов Закитное и Рай-Александровка.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Краматорском направлении враг совершил одну штурмовую операцию в районе Миньковки.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Константиновском направлении оккупанты провели 27 атак в сторону Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Плещиевки, Торецкого, Новопавловки, Софиевки, Вольного, Белицкого и Кучерова Яра.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Новоалександровка, Покровск, Затишок, Никаноровка, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Александроград, Ивановка и Калиновское.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Воздвижевка, Цветково, Староукраинка, Доброполье, Зализнычное, Гуляйпольское, Еленоконстантиновка, Чаривное.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Ситуация на передовой 21 мая: что известно?

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Читайте: Сырский на заседании Совета Украина-НАТО: 5-й месяц подряд РФ теряет больше военных, чем мобилизует

Автор: 

Генштаб ВС (8064) боевые действия (6075)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "На Покровській ділянці Добропільського напрямку противник продовжує повільний повзучий наступ. Російські сили просунулися на північ від Покровська, на схід від Дорожнього, а також зайняли хутір Запорізький.
Поточна конфігурація фронту посилює тиск на Родинське з півдня.

На Вовчанському напрямку Сили оборони України проводять локальні контратаки та утримують позиції в Синельниковому та Лимані - тих самих населених пунктах, про «повне захоплення» яких противник заявляв ще у листопаді та грудні 2025 року, публікуючи кадри з прапорами.
У Стариці українські сили закріпилися у східній частині населеного пункту."
показать весь комментарий
21.05.2026 08:40 Ответить
 
 