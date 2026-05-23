Бойові дії на Покровському напрямку
РФ посилює тиск на флангах Покровська та Мирнограда: накопичує артилерію у житловій забудові, - 7 корпус ДШВ

Російські війська використовують житлову забудову Покровська та Мирнограда для розміщення артилерії та посилюють тиск на флангах агломерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  на стрімі АрміяTV розповів начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ полковник Володимир Полевий.

"Артилерія насправді все ще страшна зброя. Але артилерійські позиції ворога зрештою виявляються і ми активно знищуємо їх, бо маємо спроможності для виявлення, а потім ураження позицій російської артилерії в районі Покровська і Мирнограда", - зазначив Полевий.

За його словами, якихось змін у діях росіян не відбулося.

"Ворог нарощує тиск на флангах угрупування, яке обороняє Покровсько-Мірногоградську агломерацію. На правому фланзі у нас селище Гришине і оця долина річки, якою просувається ворог, а на лівому фланзі — позиції в районі Родинського. Противник інтенсифікував штурми саме в Родинському. Очевидно хотів би завести туди команди пілотів, які би допомогли йому ее посунути кілзону далі від своїх позицій", - зауважив Полевий.

Що передувало?

Напередодні у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ спростували інформацію про те, що Покровськ та Мирноград повністю захоплені російськими окупантами.

Треба знищити забудову разом з кацапами щоб не могли накопичувати!
23.05.2026 13:53 Відповісти
 
 