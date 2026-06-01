УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12938 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 005 1

Дронарі ДШВ удвічі збільшили темпи знищення російської артилерії у Покровській агломерації, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

У травні в Покровській агломерації окупанти продовжили спроби збільшити кількості сил та засобів. Однією з головних задач противника було - накопичити артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результативність

Однак робота підрозділів БпС у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ дозволила ефективно протидіяти противнику та завдавати йому більших втрат. Зокрема, дронарі змогли вивести з ладу вдвічі більше одиниць ворожої артилерії, ніж попереднього місяця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ посилює тиск на флангах Покровська та Мирнограда: накопичує артилерію у житловій забудові, - 7 корпус ДШВ

Ліквідація військ РФ

Загалом завдяки роботі Центру за 1-31 травня:

  • Ліквідовано та поранено - 1424 окупантів

Знищено та пошкоджено:

  • 10 одиниць бронетехніки та 10 НРК
  • 105 артилерійських систем
  • 210 вантажних і легкових автомобілів
  • 80 квадроциклів та мотоциклів
  • 789 антен та 262 точок запуску БпЛА
  • 1016 укриттів противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДШВ спростували заяву DeepState про повну окупацію Покровська: Оборонна операція триває

Автор: 

Донецька область (11253) ДШВ Десантно-штурмові війська (471) Покровськ (1343)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре..
показати весь коментар
01.06.2026 12:13 Відповісти
 
 