Дронарі ДШВ удвічі збільшили темпи знищення російської артилерії у Покровській агломерації, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
У травні в Покровській агломерації окупанти продовжили спроби збільшити кількості сил та засобів. Однією з головних задач противника було - накопичити артилерію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Результативність
Однак робота підрозділів БпС у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ дозволила ефективно протидіяти противнику та завдавати йому більших втрат. Зокрема, дронарі змогли вивести з ладу вдвічі більше одиниць ворожої артилерії, ніж попереднього місяця.
Ліквідація військ РФ
Загалом завдяки роботі Центру за 1-31 травня:
- Ліквідовано та поранено - 1424 окупантів
Знищено та пошкоджено:
- 10 одиниць бронетехніки та 10 НРК
- 105 артилерійських систем
- 210 вантажних і легкових автомобілів
- 80 квадроциклів та мотоциклів
- 789 антен та 262 точок запуску БпЛА
- 1016 укриттів противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Водяной #461390
показати весь коментар01.06.2026 12:13 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль