Дронарі ДШВ удвічі збільшили темпи знищення російської артилерії у Покровській агломерації, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

У травні в Покровській агломерації окупанти продовжили спроби збільшити кількості сил та засобів. Однією з головних задач противника було - накопичити артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Результативність

Однак робота підрозділів БпС у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ дозволила ефективно протидіяти противнику та завдавати йому більших втрат. Зокрема, дронарі змогли вивести з ладу вдвічі більше одиниць ворожої артилерії, ніж попереднього місяця.

Ліквідація військ РФ

Загалом завдяки роботі Центру за 1-31 травня:

Ліквідовано та поранено - 1424 окупантів

Знищено та пошкоджено:

10 одиниць бронетехніки та 10 НРК

105 артилерійських систем

210 вантажних і легкових автомобілів

80 квадроциклів та мотоциклів

789 антен та 262 точок запуску БпЛА

1016 укриттів противника.

