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Новини Відео Бої на Харківському напрямку
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Ворожа "Буханка" із боєприпасами зникла у стовпі вогню та диму після влучання українського дрона. ВIДЕО

Спроби російських загарбників забезпечити свої передові підрозділи боєприпасами на Харківському напрямку завершуються колосальними втратами завдяки ефективній роботі українських десантників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис успішного полювання на логістичний транспорт ворога.

На оприлюднених кадрах зафіксовано атаку українського ударного дрона на автомобіль УАЗ (відомий як "Буханка"), який окупанти вщент завантажили боєкомплектом для транспортування на свої вогневі позиції.

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Оператори батальйону безпілотних систем "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ виявили ворожу машину та спрямували туди дрон-камікадзе. Внаслідок точного влучання та миттєвої детонації завантаженого БК російська вантажівка вибухнула з такою силою, що буквально за секунду повністю зникла у велетенському стовпі вогню та густого чорного диму.

Також дивіться: Десантники 77-ї бригади знищили танк, артилерію, "Шахеди" та піхоту окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Морпіхи 34-ї бригади оголосили "червону зону" для окупантів на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2408) знищення (10276) ДШВ Десантно-штурмові війська (473) логістика (127) 77 ОАБ (62) Харківська область (2796)
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Топ коментарі
+5
Дебуханізація і декацапізація
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03.06.2026 10:04 Відповісти
+4
Санітарная патєря
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03.06.2026 09:59 Відповісти
+2
Д - дезінтеграція
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03.06.2026 09:59 Відповісти
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Санітарная патєря
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03.06.2026 09:59 Відповісти
Д - дезінтеграція
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03.06.2026 09:59 Відповісти
Дебуханізація і декацапізація
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03.06.2026 10:04 Відповісти
"сходила буханка за хлєбушком!" )))
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03.06.2026 10:06 Відповісти
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03.06.2026 10:07 Відповісти
Спікся буханець з кацапською начинкою!
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03.06.2026 10:10 Відповісти
Головне, що люди не постраждали.
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03.06.2026 10:17 Відповісти
От як порахувати скільки було орків в машині ,1чи 4?
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03.06.2026 10:45 Відповісти
среднее
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03.06.2026 11:22 Відповісти
А що там із шофьором? Нєпоняткі
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03.06.2026 11:17 Відповісти
Чого їх жаліти,хай буде 8...
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03.06.2026 11:19 Відповісти
Бояру везли на передок....
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03.06.2026 11:32 Відповісти
 
 