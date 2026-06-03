Ворожа "Буханка" із боєприпасами зникла у стовпі вогню та диму після влучання українського дрона. ВIДЕО

Спроби російських загарбників забезпечити свої передові підрозділи боєприпасами на Харківському напрямку завершуються колосальними втратами завдяки ефективній роботі українських десантників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис успішного полювання на логістичний транспорт ворога.

На оприлюднених кадрах зафіксовано атаку українського ударного дрона на автомобіль УАЗ (відомий як "Буханка"), який окупанти вщент завантажили боєкомплектом для транспортування на свої вогневі позиції.

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Оператори батальйону безпілотних систем "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ виявили ворожу машину та спрямували туди дрон-камікадзе. Внаслідок точного влучання та миттєвої детонації завантаженого БК російська вантажівка вибухнула з такою силою, що буквально за секунду повністю зникла у велетенському стовпі вогню та густого чорного диму.

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