РФ готовит усиление наступления на юге Украины, - Силы обороны
Российские войска проводят ротацию группировок на Гуляйпольском направлении, что может свидетельствовать о росте активности летом 2026 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Сейчас враг пытается как можно быстрее провести замену своего наступательного группирования, в частности на Гуляйпольском направлении. Это наступательная группировка российской пятой армии. В ее состав войдут: 57-я отдельная мотострелковая бригада, 60-я отдельная мотострелковая бригада и 55-я дивизия морской пехоты. И эта группировка будет действовать в течение июня 2026 года", - отметил пресс-секретарь.
По его словам, командование РФ поставило перед этими подразделениями новые задачи, направленные на прорыв вглубь украинской обороны.
"Им поставлены новые задачи, и эти задачи обозначены в глубине обороны Сил обороны Украины. Захватить, например, определенные рубежи, которые находятся в глубине обороны. То есть, все это свидетельствует о том, что активность врага летом будет продолжаться. И судя по тому, что сейчас вводят новые подразделения, новые группировки, эта активность будет расти", - сказал Волошин.
Что предшествовало?
Российские войска ведут интенсивные штурмы в направлении Орехова и Верхней Терсы, пытаясь прорвать оборону волнами небольших штурмовых групп.
