УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12938 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
1 214 3

РФ готує посилення наступу на півдні України, - Сили оборони

На півдні України фіксують заміну російських наступальних підрозділів

Російські війська проводять ротацію угруповань на Гуляйпільському напрямку, що може свідчити про зростання активності влітку 2026 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Зараз ворог намагається якнайшвидше провести заміну свого наступального угруповання, зокрема на Гуляйпільському напрямку. Це наступальне угруповання російської п'ятої армії. Воно складатиме: 57 окрема мотострілецька бригада, 60 окрема мотострілецька бригада та 55 дивізія морської піхоти. І це угрупування діятиме протягом червня 2026 року", - зазначив речник.

За його словами, командування РФ поставило перед цими підрозділами нові завдання, спрямовані на прорив углиб української оборони.

"Їм поставлені нові завдання, і ці завдання окреслені в глибині оборони Сил оборони України. Захопити, наприклад, певні рубежі, які є в глибині оборони. Тобто, все це свідчить про те, що активність ворога влітку продовжуватиметься. І судячи з того, що зараз вкидають нові підрозділи, нові угрупування, ця активність його зростатиме", - сказав Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті майже 300 боєзіткнень. Ворог найбільше тисне на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Що передувало?

Російські війська ведуть інтенсивні штурми в напрямку Оріхова та Верхньої Терси, намагаючись прорвати оборону хвилями малих штурмових груп.

Автор: 

бойові дії (5906) Сили оборони півдня (591)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То хай "готує"... Рокаду, з Ростова на Джанкой, хлопці вже "осідлали". Вона стала "Дорогою смерті"... Кацапи планують уже, перекидання військ і матзасобів, по "мосту Путіна"... Пора готувать операцію по удару по мосту... Та й цей маршрут - теж "ускладнення логістики"... "Вузькі місця" - сам міст, потім - вузол на повороті на Джанкой, потім - Перекоп. Те ж саме -з Чонгаром...
показати весь коментар
01.06.2026 14:01 Відповісти
РФ готує посилення свій наступу у могилу світової історії людства.як країна терорист, вбивця окупант
показати весь коментар
01.06.2026 14:16 Відповісти
А Зеленському вже доложили?? Чи він в нєвєдєнії??
показати весь коментар
01.06.2026 14:45 Відповісти
 
 