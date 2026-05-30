За сутки на фронте произошло почти 300 боевых столкновений. Враг наиболее активно наступает на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Российские войска активно штурмовали позиции ВСУ на востоке и юге Украины. Наибольшая активность противника зафиксирована на Покровском направлении. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 291 боевое столкновение. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины 

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар с применением семи ракет, совершил 91 авиационный удар, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8549 дронов-камикадзе и осуществил 2807 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанск и в сторону Терновой, Избицкого.

На Купянском направлении наши защитники остановили восемь попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Кившаровка, Новоплатоновка, Новоосиново и в районах Боровской Андреевки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Лимана, Дробышево, Шийковки, Озерного, Глущенково.

На Славянском направлении противник трижды штурмовал в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг проводил три наступательные действия в районах населенных пунктов Никифоровка, Приволье и в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Роскошного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Дорожное, Торецкое, Новое Шахово, Шевченко.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз, в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Злагода, Терново и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 40 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Еленоконстантиновка и в сторону Нового Запорожья, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Воздвижковки, Староукраинки, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили десять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Щербаки, Плавни и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, три артиллерийские системы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, девять районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек. Также уничтожено два танка, семь боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, четыре наземных робототехнических комплекса, 1781 беспилотный летательный аппарат, шесть ракет, 483 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

