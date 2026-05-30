Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 362 500 (+1 430 за сутки), 11 960 танков, 42 930 артиллерийских систем, 24 647 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 362 500 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 362 500 (+1 430) человек / persons
  • танков – 11 960 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 643 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 42 930 (+70) шт.
  • РСЗО – 1 813 (+5) ед.
  • средства ПВО – 1 398 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 500 (+4) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 318 433 (+1 781) шт.
  • крылатые ракеты – 4 693 (+6) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 100 713 (+483) шт.
  • специальная техника – 4 231 (+4) ед.

(+1 430 за добу) щас спою- остання путь остання путь....
30.05.2026 07:18
30.05.2026 07:18 Ответить
🍷🍾
30.05.2026 07:19 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
30.05.2026 07:20 Ответить
автомобільна техніка та автоцистерни - 100 713 (+483) од.
30.05.2026 07:21
30.05.2026 07:21 Ответить
логістика донбас - крим
30.05.2026 07:25 Ответить
орків 1430-штук. Автомобільної техніки +483 одиниць.Результати middle strike.
30.05.2026 07:31
30.05.2026 07:31 Ответить
Де там той "скиглитель", який, кілька днів тому, писав, що ГШ бреше, кожен день підтягуючи цифру вбитих орків"до тисячі"? А от автотехніка порадувала... Це ж, мабуть, хлопці "чепко осідлали" рокадну дорогу, вздовж азовського узбережжя. І тепер "це діло розсмакували". А це ж "кровоносна артерія" для Криму та Південного угрупування окупаційних військ... "Дорога життя" перетворилася на "Дорогу смерті"... Прикрить її засобами ППО, не вдасться - надто велика протяжність. Та й їх наші непогано "половинять" - вчора два "Буки" спалили. Один, прямо на трейлері...
30.05.2026 07:44
30.05.2026 07:44 Ответить
Була згадка і про Панцир який наші накрили під час його роботи. Хреново він її виконує, та воно і не дивно, ті хто вмів давно кобзона слухають, а ці телепні по оголошенню досвіду не мають.
30.05.2026 08:11
30.05.2026 08:11 Ответить
Так нічого дивного... Кадрову армію РФ (справжніх "контрактників"), ми "споловинили" ще в перші роки війни. Теперішні - це люди, які забули, ЧОМУ їх учили на строковій службі (або й не вміли ніколи) ... У мене знайомий, з сусіднього під'їзду, колишній танкіст. Давно пенсіонер. Так, коли кацапи почали кидать на фронт Т-55, я його "підколов": "Ну, от, Вітю... Прийшов твій час. Зараз наші "затрофеять" тобі танка, і зможеш сісти за важелі (він - мехвод). А Вітя каже: "Мені треба місяців зо два, на ньому поїздить, щоб, хоча-б, "врости в нього", і визначиться з габаритами...".
30.05.2026 08:31
До речі - якщо тобі так мої дописи подобаються, то чого ти, нерідко, "лайкаєш" тих "гімноплюїв", які тут, "на вентилятор гімно накидають...", та мене на "срач" провокують? А то я дивлюся на ті "лайки", і думаю - чи це та сама людина, чи якийсь "клон", що нишком паскудить? Ти ж, читай, перед тим, як "лайкнуть", "першоджерело" того, що спровокувало допис цього "гімноплюя"... Бо потім гидко бачить "паскудство", підкріплене вашими "лайками", знаючи, що ви, нібито, "нормальні люди"......
30.05.2026 08:31 Ответить
Гадаю, що тіла знищують кожного дня більш-менш однаково. Просто надішли підтвердження з попередніх днів.
30.05.2026 07:46
30.05.2026 07:46 Ответить
Там не так все просто... В один день бомба впала "вдало". В інший - колона наступальна, на марші, накрита артилерією... А ще в якийсь - просто іде тупе "вибивання "одиночок"... Тому й різні цифри... Але бувають і "виключення" - наприклад, перехоплення радіодонесень ворога. Коли до штабу доповідають з госпіталів, чи з "нижчих" штабів, про втрати. Тоді у наше зведення, наприклад, включають померлих в госпіталях, та "ампутантів". Ці, точно вже, "незворотні втрати"...
30.05.2026 08:38
30.05.2026 08:38 Ответить
Це все брехня,ху@ло каже що цапорилі все контролюють і наступ по всьому фронті.СЛАВА ЗСУ!!!
30.05.2026 07:50
30.05.2026 07:50 Ответить
Добряче козаки намолотили і орків і залізяччя.
3,14дари тридцять тисяч з початку місяця.
Логістика новий добовий рекорд і шанси досягнути 8 тисяч у цьому місяці значно підвищились, потрібно 296 одиниць в наступні дві доби. Загалом наземка 576 од. що також є новим добовим рекордом (попередні 517 / 511).
Арта супер - новий місячний рекорд 1 886 стволів (попередні 1 875 / 1 644)
РСЗВ - вболіваємо
30.05.2026 08:01 Ответить
1430 скрєпаносних закабзоніли. Епічно хлопці кацапогані намолотили.
Слава українським воїнам захисникам!! Хай Господь вас береже.
30.05.2026 08:04 Ответить
Благословіння кабзонове зійшло на болота.
30.05.2026 08:18
30.05.2026 08:18 Ответить
Ого хлопці фаршу намололи! Фабрики пельменів та чупа-чупсів працюють 24/7, щоб забезпечити хоча б невеликий відсоток орчиних вдовиць "законною нагородою"!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
30.05.2026 08:50
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
30.05.2026 08:50 Ответить
пошли орки в атаку? - 1430 орков + 5 рсзо = таки похоже на штурм😀
30.05.2026 09:06
30.05.2026 09:06 Ответить
 
 