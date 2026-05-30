Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 362 500 (+1 430 за сутки), 11 960 танков, 42 930 артиллерийских систем, 24 647 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 362 500 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 362 500 (+1 430) человек / persons
- танков – 11 960 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 24 643 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 42 930 (+70) шт.
- РСЗО – 1 813 (+5) ед.
- средства ПВО – 1 398 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 500 (+4) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 318 433 (+1 781) шт.
- крылатые ракеты – 4 693 (+6) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 100 713 (+483) шт.
- специальная техника – 4 231 (+4) ед.
Топ комментарии
+13 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий30.05.2026 07:18 Ответить Ссылка
+13 tarasii smila #448870
показать весь комментарий30.05.2026 07:20 Ответить Ссылка
+12 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий30.05.2026 07:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі - якщо тобі так мої дописи подобаються, то чого ти, нерідко, "лайкаєш" тих "гімноплюїв", які тут, "на вентилятор гімно накидають...", та мене на "срач" провокують? А то я дивлюся на ті "лайки", і думаю - чи це та сама людина, чи якийсь "клон", що нишком паскудить? Ти ж, читай, перед тим, як "лайкнуть", "першоджерело" того, що спровокувало допис цього "гімноплюя"... Бо потім гидко бачить "паскудство", підкріплене вашими "лайками", знаючи, що ви, нібито, "нормальні люди"......
3,14дари тридцять тисяч з початку місяця.
Логістика новий добовий рекорд і шанси досягнути 8 тисяч у цьому місяці значно підвищились, потрібно 296 одиниць в наступні дві доби. Загалом наземка 576 од. що також є новим добовим рекордом (попередні 517 / 511).
Арта супер - новий місячний рекорд 1 886 стволів (попередні 1 875 / 1 644)
РСЗВ - вболіваємо
Слава українським воїнам захисникам!! Хай Господь вас береже.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦