Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 362 500 (+1 430 за добу), 11 960 танків, 42 930 артсистем, 24 647 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 362 500 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб / persons
  • танків – 11 960 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.
  • артилерійських систем – 42 930 (+70) од.
  • РСЗВ – 1 813 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 398 (+1) од.
  • літаків  – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси  – 1 500 (+4) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 318 433 (+1 781) од.
  • крилаті ракети – 4 693 (+6) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.
  • спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.

+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
30.05.2026 07:20 Відповісти
+14
(+1 430 за добу) щас спою- остання путь остання путь....
30.05.2026 07:18 Відповісти
+13
орків 1430-штук. Автомобільної техніки +483 одиниць.Результати middle strike.
30.05.2026 07:31 Відповісти
30.05.2026 07:18 Відповісти
🍷🍾
30.05.2026 07:19 Відповісти
30.05.2026 07:20 Відповісти
автомобільна техніка та автоцистерни - 100 713 (+483) од.
30.05.2026 07:21 Відповісти
логістика донбас - крим
30.05.2026 07:25 Відповісти
30.05.2026 07:31 Відповісти
Де там той "скиглитель", який, кілька днів тому, писав, що ГШ бреше, кожен день підтягуючи цифру вбитих орків"до тисячі"? А от автотехніка порадувала... Це ж, мабуть, хлопці "чепко осідлали" рокадну дорогу, вздовж азовського узбережжя. І тепер "це діло розсмакували". А це ж "кровоносна артерія" для Криму та Південного угрупування окупаційних військ... "Дорога життя" перетворилася на "Дорогу смерті"... Прикрить її засобами ППО, не вдасться - надто велика протяжність. Та й їх наші непогано "половинять" - вчора два "Буки" спалили. Один, прямо на трейлері...
30.05.2026 07:44 Відповісти
Була згадка і про Панцир який наші накрили під час його роботи. Хреново він її виконує, та воно і не дивно, ті хто вмів давно кобзона слухають, а ці телепні по оголошенню досвіду не мають.
30.05.2026 08:11 Відповісти
Так нічого дивного... Кадрову армію РФ (справжніх "контрактників"), ми "споловинили" ще в перші роки війни. Теперішні - це люди, які забули, ЧОМУ їх учили на строковій службі (або й не вміли ніколи) ... У мене знайомий, з сусіднього під'їзду, колишній танкіст. Давно пенсіонер. Так, коли кацапи почали кидать на фронт Т-55, я його "підколов": "Ну, от, Вітю... Прийшов твій час. Зараз наші "затрофеять" тобі танка, і зможеш сісти за важелі (він - мехвод). А Вітя каже: "Мені треба місяців зо два, на ньому поїздить, щоб, хоча-б, "врости в нього", і визначиться з габаритами...".
До речі - якщо тобі так мої дописи подобаються, то чого ти, нерідко, "лайкаєш" тих "гімноплюїв", які тут, "на вентилятор гімно накидають...", та мене на "срач" провокують? А то я дивлюся на ті "лайки", і думаю - чи це та сама людина, чи якийсь "клон", що нишком паскудить? Ти ж, читай, перед тим, як "лайкнуть", "першоджерело" того, що спровокувало допис цього "гімноплюя"... Бо потім гидко бачить "паскудство", підкріплене вашими "лайками", знаючи, що ви, нібито, "нормальні люди"......
30.05.2026 08:31 Відповісти
Гадаю, що тіла знищують кожного дня більш-менш однаково. Просто надішли підтвердження з попередніх днів.
30.05.2026 07:46 Відповісти
Там не так все просто... В один день бомба впала "вдало". В інший - колона наступальна, на марші, накрита артилерією... А ще в якийсь - просто іде тупе "вибивання "одиночок"... Тому й різні цифри... Але бувають і "виключення" - наприклад, перехоплення радіодонесень ворога. Коли до штабу доповідають з госпіталів, чи з "нижчих" штабів, про втрати. Тоді у наше зведення, наприклад, включають померлих в госпіталях, та "ампутантів". Ці, точно вже, "незворотні втрати"...
30.05.2026 08:38 Відповісти
Це все брехня,ху@ло каже що цапорилі все контролюють і наступ по всьому фронті.СЛАВА ЗСУ!!!
30.05.2026 07:50 Відповісти
Добряче козаки намолотили і орків і залізяччя.
3,14дари тридцять тисяч з початку місяця.
Логістика новий добовий рекорд і шанси досягнути 8 тисяч у цьому місяці значно підвищились, потрібно 296 одиниць в наступні дві доби. Загалом наземка 576 од. що також є новим добовим рекордом (попередні 517 / 511).
Арта супер - новий місячний рекорд 1 886 стволів (попередні 1 875 / 1 644)
РСЗВ - вболіваємо
30.05.2026 08:01 Відповісти
1430 скрєпаносних закабзоніли. Епічно хлопці кацапогані намолотили.
Слава українським воїнам захисникам!! Хай Господь вас береже.
30.05.2026 08:04 Відповісти
Благословіння кабзонове зійшло на болота.
30.05.2026 08:18 Відповісти
Ого хлопці фаршу намололи! Фабрики пельменів та чупа-чупсів працюють 24/7, щоб забезпечити хоча б невеликий відсоток орчиних вдовиць "законною нагородою"!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
30.05.2026 08:50 Відповісти
пошли орки в атаку? - 1430 орков + 5 рсзо = таки похоже на штурм😀
30.05.2026 09:06 Відповісти
 
 