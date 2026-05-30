Total combat losses of Russian Federation since beginning of war - about 1,362,500 (+1,430 per day), 11,960 tanks, 42,930 artillery systems, 24,647 armored personnel carriers. INFOGRAPHICS
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 362 500 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб / persons
- танків – 11 960 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.
- артилерійських систем – 42 930 (+70) од.
- РСЗВ – 1 813 (+5) од.
- засоби ППО – 1 398 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 318 433 (+1 781) од.
- крилаті ракети – 4 693 (+6) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.
- спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.
Forgot your password or login? Restore password
