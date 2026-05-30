Total combat losses of Russian Federation since beginning of war - about 1,362,500 (+1,430 per day), 11,960 tanks, 42,930 artillery systems, 24,647 armored personnel carriers. INFOGRAPHICS

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 362 500 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб / persons

танків – 11 960 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од.

артилерійських систем – 42 930 (+70) од.

РСЗВ – 1 813 (+5) од.

засоби ППО – 1 398 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 318 433 (+1 781) од.

крилаті ракети – 4 693 (+6) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.

спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.

