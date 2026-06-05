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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 370 890 (+1 550 за сутки), 11 980 танков, 43 315 артиллерийских систем, 24 684 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 370 890 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 370 890 (+1550) человек / persons
  • танков – 11 980 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 684 (+8) шт.
  • артиллерийских систем – 43 315 (+68) шт.
  • РСЗО – 1 832 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 404 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 576 (+14) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 329 772 (+2046) шт.
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
  • корабли/катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 103 300 (+329) шт.
  • специальная техника – 4 250 (+2) ед.

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Потери России на 5 июня: ВСУ ликвидировали еще 1550 оккупантов

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армия РФ (22980) Генштаб ВС (8139) ликвидация (4393) уничтожение (9973)
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Топ комментарии
+16
Росія остаточно переходить до "затикання дірок", у війні, за допомогою "гарматного м'яса"... Пробують "продавить масою"...
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05.06.2026 06:56 Ответить
+16
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.06.2026 07:23 Ответить
+11
Уражений, не значить - знищений.
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05.06.2026 07:20 Ответить
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Росія остаточно переходить до "затикання дірок", у війні, за допомогою "гарматного м'яса"... Пробують "продавить масою"...
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05.06.2026 06:56 Ответить
Схоже рашиське бидло поперло вперед на догоду свого царя ось і маєте , була інформація що було вражені 3 кораблі і жоден не попав у звіт.
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05.06.2026 06:59 Ответить
Уражений, не значить - знищений.
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05.06.2026 07:20 Ответить
Так і 1550 чумардосів також не всі знищені, є й пошкоджені, то й що?
Млин, вже навіть відео є з того палаючого вщент корвета, а у звіті все одно немає!
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05.06.2026 09:44 Ответить
він же не знищений, а стоїть на ремонті у сухому доку. Просто термін ремонту подовжився ще років на п'ять. Але це не точно. Може на десять. До списання.
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05.06.2026 12:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.06.2026 07:23 Ответить
Чергова статистична похибка в десять тисяч чумардосів
Наземка за чотири доби червня перевалила за дві тисячі,
проте (як писав вчора) йде спад 620 / 554 / 499 / 426
Кацапи компенсують м'ясом (як Яр Холодний написав) - схоже на те,
останній тиждень (до цього в середньому було 900-1200)
1 430 / 1 560 / 1 410 / 1 410 / 1 160 / 1 300 / 1 550
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05.06.2026 07:26 Ответить
Кількість знищених/виведених з ладу каtsапів з початку червня не може не радувати.
ДУЖЕ, дуже б хотілося вірити, що це правдиві цифри Генштабу, а не PR-дописки заради рейтингу і відволікання від міндічей і династій.
Слава Силам Оборони України!

* В колгоспі опоросилася свиня і навела 6 поросят. Прозвітували в райком партії. Райком звітує в обком, але ж 6 - то мало, давайте напишемо 9, ну щоб динаміка була позитивною. Обком звітує в мацкву, але ж 9 то мало, звітуємо про 12. З мацкви приходить дєпєша: 6 поросят передати в мацкву, а решту залишити на докорм в колгоспі. Развітой соцлізм, йпть. Боюсь я цих тенденцій в сирка і блазня.
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05.06.2026 10:10 Ответить
Свині весь час здається, що весь світ - це суцільне лайно, бо свиня більшу частину життя проводить борсаючись у власному лайні. На 5й рік повномасштабки і безліч підтверджень правдивості даних ГШ ЗСУ очевидно, що кожна свиня, яка висловлює сумнів в даних ГШ ЗСУ - це засрашинський провокатор, який існує у світі суцільної брехні і у власних фантазіях вирішив, що він прям віртуозний "посіювач сумнівив", тому намагається, як йому здається "тонко і невимушено" підірвати довіру до машини ГШ ЗСУ, і як йому здається, віртуозно приплутуючи до даних ГШ ЗСУ хєрограя та сирського, які взагалі ніяким чином до цієї статистики не мають відношення. Бо, якщо засрашинцям не відомо, начальником ГШ ЗСУ, відповідальним в т.ч. і за цей напрям, є не Сирський, а генерал-лейтенант Гнатов Андрій Вікторович. А Сирський - це Головнокомандувач ЗСУ, він НЕ керує ГШ ЗСУ. Як і хєрограй.

Обтікай там, передавай привіт товаришу майору, не хворій.
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05.06.2026 14:33 Ответить
Перед кожним масштабним ракетним нападом рашистів моніторингові телеграм -канали ,навіть в деталях описують, як на аєродромі енгельс йде спорядження бомбардувальників Ту крилатими ракетами. Це за чітким графіком продовжується вже систематично більше року. Невже цього не бачать ті кому належить це не тільки бачити а і діяти? Якщо наші діп-страйки прориваються до москви і пітера ,то що заважає накрити цей грьобаний енгельс??? Чи нам ,чи їм ,хочеться кожного разу водити дип -корпус і Рютте до спаленого лук'янівського базару і зруйнованого ТРЦ? Поки пишу цей пост, в енгельсі знову йде спорядження ТУ смертоносними ракетами!
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05.06.2026 10:26 Ответить
Якась система раннього попередження - все ж працює в засрашці.

Тож "накрити" діпстрайками ефективно (з ураженням Ту-95 та Ту-22 "на завантажені) аеродроми типу Енгельс-2 - майже неможливо.

Ну і ви неправі щодо "не бачать". Бачать. Операція "Павутина" - це настільки великий успіх (в розмірі частини знищення від всієї авіації, тим більш стратегічної, супротивника за 1 операцію), що ваші претензії до відповідних людей - просто беззмістовні. Вони ВЖЕ зробили більше, ніж будь-хто на планеті під час будь-якої війни. І вони продовжують працювати. Наприклад, буквально декілька днів тому прямо на аеродромі були пошкоджені/знищені 2 літаки Ту-142. Це модернізація літаків Ту-95РЦ, тобто з тих самих машин, що є стратегічними бомбардувальниками. ДУЖЕ важлива ціль.
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05.06.2026 14:43 Ответить
Ну так якесь сповіщення є і в воткінську, і вмоскві, і в капустіному ярі. Я розумію ,десь були і Фламінго. До речі їм до енгельсу того менше години льоту . Ці Ту і піднятись не встигнуть ,тому що вони ,крім завантаження ракетами, ще і регламенти роблять на цій авіабазі. Вона одна така у них. Але це звичайно ,якщо фламінго не напів- міф.
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05.06.2026 15:05 Ответить
Піднятись не встигнуть. Переїхати своїм ходом на іншу стоянку на території стратегічного аеродрома - встигнуть. Ну буде пару трьохметрових дірок в бетонному покритті ЗПС від Фламінг. І що?

Слово "стратегічного" тут не зайве. Воно насправді показує розмір і інфраструктуру аеродрому. Особисто я був, фізично, на стратегічному аеродромі біля Узина (закинутому) ще задовго до 2014 року. Я вам скажу так - щоб щось там "вполювати" - це треба реально сотні бомбардувальників в 1 наліт. Там десятки "карманів-стоянок", в яких "стратегічний бомбардувальник" Ту-95 спокійно вміщається. І сотні місць для стоянок літаків/гвинтокрилів меншого розміру. Там тільки основна ЗПС - 3.5 кілометри.

Немає ніякого особливого сенсу, окрім "100% гарантії" або "демонстраційних цілей", "або ціль - інфраструктура", лупити в такі об'єкти одиничними засобами за наявності системи оповіщення.
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05.06.2026 18:57 Ответить
Для 50 000 в місяць потрібно ще трішки! - 1 666 за добу!
Слава ЗСУ!
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05.06.2026 10:54 Ответить
ну ви прямо нумеролог!
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05.06.2026 12:12 Ответить
До речі, на рашці число 666 заборонено! 😜
Цікаво, як будуть рахувати ті ж бухгалтери? 665+1? 667-1? Чи мовчки одиничку накидувати?
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05.06.2026 14:09 Ответить
півтори тисячі закобзонених - це цифра Генштабу для звіту спецом під лист *****?
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05.06.2026 11:46 Ответить
 
 