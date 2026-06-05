Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 370 890 (+1 550 за сутки), 11 980 танков, 43 315 артиллерийских систем, 24 684 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 370 890 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 370 890 (+1550) человек / persons
- танков – 11 980 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 24 684 (+8) шт.
- артиллерийских систем – 43 315 (+68) шт.
- РСЗО – 1 832 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 404 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 576 (+14) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 329 772 (+2046) шт.
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
- корабли/катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 103 300 (+329) шт.
- специальная техника – 4 250 (+2) ед.
Топ комментарии
+16 Яр Холодний
показать весь комментарий05.06.2026 06:56 Ответить Ссылка
+16 tarasii smila #448870
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+11 Lax Klyaks
показать весь комментарий05.06.2026 07:20 Ответить Ссылка
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Млин, вже навіть відео є з того палаючого вщент корвета, а у звіті все одно немає!
Наземка за чотири доби червня перевалила за дві тисячі,
проте (як писав вчора) йде спад 620 / 554 / 499 / 426
Кацапи компенсують м'ясом (як Яр Холодний написав) - схоже на те,
останній тиждень (до цього в середньому було 900-1200)
1 430 / 1 560 / 1 410 / 1 410 / 1 160 / 1 300 / 1 550
ДУЖЕ, дуже б хотілося вірити, що це правдиві цифри Генштабу, а не PR-дописки заради рейтингу і відволікання від міндічей і династій.
Слава Силам Оборони України!
* В колгоспі опоросилася свиня і навела 6 поросят. Прозвітували в райком партії. Райком звітує в обком, але ж 6 - то мало, давайте напишемо 9, ну щоб динаміка була позитивною. Обком звітує в мацкву, але ж 9 то мало, звітуємо про 12. З мацкви приходить дєпєша: 6 поросят передати в мацкву, а решту залишити на докорм в колгоспі. Развітой соцлізм, йпть. Боюсь я цих тенденцій в сирка і блазня.
Обтікай там, передавай привіт товаришу майору, не хворій.
Тож "накрити" діпстрайками ефективно (з ураженням Ту-95 та Ту-22 "на завантажені) аеродроми типу Енгельс-2 - майже неможливо.
Ну і ви неправі щодо "не бачать". Бачать. Операція "Павутина" - це настільки великий успіх (в розмірі частини знищення від всієї авіації, тим більш стратегічної, супротивника за 1 операцію), що ваші претензії до відповідних людей - просто беззмістовні. Вони ВЖЕ зробили більше, ніж будь-хто на планеті під час будь-якої війни. І вони продовжують працювати. Наприклад, буквально декілька днів тому прямо на аеродромі були пошкоджені/знищені 2 літаки Ту-142. Це модернізація літаків Ту-95РЦ, тобто з тих самих машин, що є стратегічними бомбардувальниками. ДУЖЕ важлива ціль.
Слово "стратегічного" тут не зайве. Воно насправді показує розмір і інфраструктуру аеродрому. Особисто я був, фізично, на стратегічному аеродромі біля Узина (закинутому) ще задовго до 2014 року. Я вам скажу так - щоб щось там "вполювати" - це треба реально сотні бомбардувальників в 1 наліт. Там десятки "карманів-стоянок", в яких "стратегічний бомбардувальник" Ту-95 спокійно вміщається. І сотні місць для стоянок літаків/гвинтокрилів меншого розміру. Там тільки основна ЗПС - 3.5 кілометри.
Немає ніякого особливого сенсу, окрім "100% гарантії" або "демонстраційних цілей", "або ціль - інфраструктура", лупити в такі об'єкти одиничними засобами за наявності системи оповіщення.
Слава ЗСУ!
Цікаво, як будуть рахувати ті ж бухгалтери? 665+1? 667-1? Чи мовчки одиничку накидувати?