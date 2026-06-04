224 боевых столкновения за сутки, Покровское направление под массированным давлением, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 224 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес 68 авиационных ударов, сбросил 195 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6188 дронов-камикадзе и осуществил 2216 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения, один бой продолжается до сих пор. Противник нанес три авиаудара, сбросив девять КАБ, осуществил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, семь из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Одрадного и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодязного. Два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону Купянска, Кившаровки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 18 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышевого, Заречного, Дибровы, Озерного и в направлении Шийковки, Лимана. Два боевых столкновения продолжаются.



На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 11 попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закитного, Калеников, Разниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг предпринял две попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Юрковки.

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Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Вольного.

На Покровском направлении враг совершил 33 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и в сторону населенных пунктов Вольное, Дорожное, Шевченко, Белицкое, Александровка, Сергеевка, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 63 оккупанта и 14 ранены; уничтожены три единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, три склада боеприпасов и два укрытия личного состава врага. Повреждены четыре артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, 113 укрытий личного состава и три пункта управления БПЛА противника. Уничтожено или подавлено 246 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили шесть вражеских атак в районах Сичневого, Вороного и Тернового. Еще одно боевое столкновение продолжается.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Воздвижовка, Святопетровка, Зализничное и в сторону Приволья, Нового Запорожья, Косовцево, Цветково, Криничного, Гуляйпольского, Чаривного.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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