Третий армейский корпус за год: 150 км фронта и 35 тысяч потерь врага

За год работы подразделения 3-го армейского корпуса ликвидировали и ранили до 35 тысяч оккупантов, выполнили более 300 тысяч ударных миссий с помощью дронов и уничтожили тысячи вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Третьего армейского корпуса.

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4 июня исполнился год с тех пор, как Третий армейский корпус первым в Вооруженных силах Украины развернулся в боевые порядки в рамках корпусной реформы. Сейчас подразделения корпуса удерживают самую длинную полосу ответственности в украинской армии - более 150 километров фронта.

За это время военные под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого ликвидировали до 35 тысяч российских оккупантов убитыми и ранеными. Подразделения остановили продвижение противника на Лиманско-Боровском направлении, начали операцию по поражению его логистики на расстоянии до 200 километров в тылу и стабилизировали ситуацию на участках фронта, где ранее украинские силы теряли до 70 квадратных километров территории ежемесячно.

Беспилотники, роботы и своя ПВО

В течение года Третий армейский корпус стал одним из лидеров технологической модернизации украинской армии. Подразделения выполнили более 300 тысяч ударных миссий с применением беспилотных систем, а также поразили или уничтожили более 17 тысяч вражеских дронов.

В составе корпуса создан собственный полк беспилотных систем KRAKEN, а отдельный полк противовоздушной обороны "Аквіла" обеспечивает защиту от воздушных угроз.

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Кроме того, каждый второй наземный роботизированный комплекс, используемый в ВСУ, работает именно в подразделениях Третьего армейского корпуса. Военные осуществили более 18 тысяч рейсов наземных роботов, доставили более 4,5 тысячи тонн грузов и провели более 600 эвакуаций раненых без риска для личного состава.

Медицинская система и развитие корпусной реформы

Параллельно корпус развернул собственную медицинскую систему, в которую входят госпиталь, клинический банк крови, учебные центры и военно-медицинские комиссии. Также на все бригады распространена работа Патронатной службы "Ангели Трійки", благодаря которой, по данным корпуса, к службе возвращаются 85% раненых военных.

Сегодня в состав Третьего армейского корпуса входят Третья штурмовая бригада, 53-я, 60-я и 63-я отдельные механизированные бригады, 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада, отдельные полки и батальоны, а также приданные подразделения территориальной обороны, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

В корпусе отмечают, что обеспечение и подготовка распространяются не только на собственные подразделения, но и на смежные формирования, в частности 66-ю отдельную механизированную бригаду, 120-ю бригаду территориальной обороны и 3-й пограничный отряд.

За год Третий армейский корпус превратился в одно из крупнейших воинских соединений ВСУ и стал одним из ключевых примеров реализации корпусной реформы, которая предусматривает сочетание единого управления, современных технологий и персональной ответственности за результат.

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