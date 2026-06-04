Третій армійський корпус за рік: 150 км фронту та 35 тисяч втрат ворога

За рік роботи підрозділи 3-го армійського корпусу ліквідували та поранили до 35 тисяч окупантів, виконали понад 300 тисяч ударних місій дронами та знищили тисячі ворожих БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Третього армійського корпусу.

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4 червня виповнився рік відтоді, як Третій армійський корпус першим у Збройних силах України розгорнувся в бойові порядки в межах корпусної реформи. Нині підрозділи корпусу утримують найдовшу смугу відповідальності в українській армії - понад 150 кілометрів фронту.

За цей час військові під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького ліквідували до 35 тисяч російських окупантів убитими та пораненими. Підрозділи зупинили просування противника на Лимансько-Борівському напрямку, розпочали операцію з ураження його логістики на відстані до 200 кілометрів у тилу та стабілізували ситуацію на ділянках фронту, де раніше українські сили втрачали до 70 квадратних кілометрів території щомісяця.

Безпілотники, роботи та власна ППО

Протягом року Третій армійський корпус став одним із лідерів технологічної модернізації українського війська. Підрозділи виконали понад 300 тисяч ударних місій із застосуванням безпілотних систем, а також уразили або знищили понад 17 тисяч ворожих дронів.

У складі корпусу створено власний полк безпілотних систем "KRAKEN", а окремий полк протиповітряної оборони "Аквіла" забезпечує захист від повітряних загроз.

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Крім того, кожен другий наземний роботизований комплекс, який використовується в ЗСУ, працює саме у підрозділах Третього армійського корпусу. Військові здійснили понад 18 тисяч рейсів наземних роботів, доставили більш як 4,5 тисячі тонн вантажів та провели понад 600 евакуацій поранених без ризику для особового складу.

Медична система та розвиток корпусної реформи

Паралельно корпус розгорнув власну медичну систему, до якої входять лікарня, клінічний банк крові, навчальні центри та військово-лікарські комісії. Також на всі бригади поширено роботу Патронатної служби "Янголи Трійки", завдяки якій, за даними корпусу, до служби повертаються 85% поранених військових.

Сьогодні до складу Третього армійського корпусу входять Третя штурмова бригада, 53-тя, 60-та та 63-тя окремі механізовані бригади, 125-та окрема важка механізована бригада, окремі полки й батальйони, а також придані підрозділи територіальної оборони, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

У корпусі зазначають, що забезпечення та підготовка поширюються не лише на власні підрозділи, а й на суміжні формування, зокрема 66-ту окрему механізовану бригаду, 120-ту бригаду територіальної оборони та 3-й прикордонний загін.

За рік Третій армійський корпус перетворився на одне з найбільших військових з'єднань ЗСУ та став одним із ключових прикладів реалізації корпусної реформи, яка передбачає поєднання єдиного управління, сучасних технологій та персональної відповідальності за результат.

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