Оператори FATUM підірвали нерозірваний КАБ серед поля та знищили замасковану РСЗВ "Град" окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу FATUM Батальйону безпілотних систем 60-ї окремої механізованої бригади у складі Третього армійського корпусу уразили ворожу техніку та особовий склад у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів оператори безпілотників виявили та знищили замасковані реактивну систему залпового вогню "Град" і танк окупантів, а також ліквідували низку ворожих піхотинців.

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Крім того, українські воїни підірвали нерозірвану керовану авіабомбу (КАБ) противника, яка раніше впала посеред поля та не здетонувала, а також уразили вантажівку та склад із ворожим обладнанням.

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